Por: DIARIO DEL PEREIRA

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Las clases en Pereira permanecen suspendidas en 67 instituciones educativas oficiales tras el reciente terremoto que afectó a la ciudad. Esta decisión, tomada por la Alcaldía, prioriza la seguridad de la comunidad educativa mientras se desarrolla un proceso riguroso de revisión de las infraestructuras, tal como informó El Diario. El objetivo central es impedir el ingreso de estudiantes, docentes y personal administrativo a espacios que todavía podrían representar un riesgo, evitando incidentes derivados de daños estructurales no detectados.

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La evaluación está a cargo de equipos técnicos especialistas de la Secretaría de Educación, quienes actúan a través de la Dirección de Bienes y Servicios bajo las indicaciones directas del alcalde Mauricio Salazar. Estos profesionales recorren cada sede escolar evaluando minuciosamente salones, corredores, áreas comunes y diferentes espacios de las edificaciones. El fin de estas inspecciones es detectar señales visibles de daños ocasionados por el movimiento telúrico, como fisuras, grietas, colapso de techos y caída de paredes, para determinar si cada institución reúne las condiciones requeridas para un retorno seguro a la presencialidad.

De acuerdo con reportes y fotografías divulgadas por El Diario, los hallazgos han evidenciado afectaciones significativas. Por ejemplo, en la Institución Educativa Jesús María Ormaza se presentó el colapso de parte del techo en algunos salones, mientras que en Villasantana y San Nicolás se reportaron caídas de paredes y ventanas, dando cuenta del fuerte impacto del sismo. Asimismo, edificaciones como la Institución Educativa La Palabra y Diego Maya Salazar registraron fisuras en sus fachadas y daños visibles que han llevado incluso a delimitar zonas completas como áreas de riesgo.

La Alcaldía dejó claro que solo los resultados de estas inspecciones técnicas definirán cuáles instituciones podrán reiniciar actividades y cuáles requerirán intervenciones adicionales antes de acoger de nuevo a la comunidad educativa. Por esta razón, no existe aún una fecha establecida para el regreso a clases, ya que el levantamiento y análisis de los diagnósticos continuará hasta tener certeza sobre la seguridad de cada sede. Así, la administración municipal mantiene suspendidas las actividades presenciales como medida preventiva y responsable, mientras se protegen la integridad y el bienestar de quienes forman parte del sistema educativo de Pereira.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuándo volverán a clases los estudiantes en Pereira tras el terremoto?

Por ahora, la Alcaldía de Pereira no ha definido una fecha para el regreso a clases presenciales. La reanudación solo será posible una vez finalicen las inspecciones técnicas y se confirme que cada sede educativa reúne condiciones de seguridad, de acuerdo con los resultados de las evaluaciones en curso.

¿Qué daños estructurales se encontraron en las instituciones educativas de Pereira tras el sismo?

Según El Diario, los equipos técnicos hallaron daños visibles en varias instituciones, tales como el colapso parcial del techo en algunos salones, caída de paredes y ventanas, así como fisuras y grietas en las fachadas, lo que motivó la delimitación de zonas de riesgo y la suspensión preventiva de actividades presenciales.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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