Maradona, en manos de Dios

El astro del fútbol Diego Armando Maradona murió esta semana por un paro cardiorrespiratorio luego de una operación por un edema cerebral.

Su muerte fue un suceso que diarios del mundo registraron por doquier, especialmente los británicos, quienes 34 años después aún resienten el gol con la mano que les marcó el ‘Pelusa’ en el Mundial de México 1986, al que le siguió el que fue considerado el mejor gol del siglo, también marcado por el ‘barrilete cósmico’.

El arquero británico de ese encuentro, Peter Shilton, de 71 años de edad, lamentó la muerte del argentino, pero dijo que no le perdonaba que jamás se hubiera disculpado y que, por el contrario, hubiera bautizado esa trampa con el remoquete de ‘la mano de Dios’.

Los goles de Maradona a la selección inglesa la eliminaron en cuartos de final de ese Mundial y, de paso, los dejó con las ganas de repetir el único título que poseen los británicos, obtenido de forma controvertida en 1966, luego de un gol que al parecer no fue gol, contra Alemania Occidental.

La polémica existencia de Maradona no cesó con su muerte, pues su funeral no estuvo exento de caos y confrontación de los hinchas que no alcanzaron a ver el féretro con la policía, lo que obligó a las autoridades a esconder el cuerpo y llevarlo de inmediato a su última morada.

Para colmo, cuando el cortejo fúnebre se movilizaba a más de 70 km/h por una autopista que lleva al cementerio donde también están enterrados los padres del ‘Pelusa’, un imprudente hincha se atravesó y estuvo a punto de ser atropellado por el coche fúnebre, que perdió su retrovisor al rozar al inconsciente peatón.

Así, el ídolo se fue pero la vida sigue, y muchos lo recordarán como el gran futbolista que fue, mientras que otros evocarán su lado más humano y errático, como lo describió el fallecido periodista y escritor uruguayo, Eduardo Galeano:

“Diego Armando Maradona fue adorado no solo por sus prodigiosos malabarismos sino también porque era un dios sucio, pecador, el más humano de los dioses”.

“Cualquiera podía reconocer en él una síntesis ambulante de las debilidades humanas, o al menos masculinas: mujeriego, tragón, borrachín, tramposo, mentiroso, fanfarrón, irresponsable”.

Vacuna de Oxford no mostró efectividad esperada

Por algún error de fabricación o en las pruebas clínicas, la vacuna de la sociedad Universidad de Oxford y AstraZeneca arrojó una efectividad de tan solo el 70 %, que palidece frente a la mostrada por competidoras como Pfizer, Moderna y la rusa Sputnik V, que es de más o menos el 95 %.

Por ello, los ensayos clínicos continuarán y se corregirán los posibles errores que se cometieron en su aplicación en voluntarios.

Los voceros de la farmacéutica aseguran que la extensión en el tiempo de las pruebas no retrasará la salida de esa vacuna al mercado.

Animales de Providencia mueren de hambre y abandono

Las decenas de familias que salieron de las islas del archipiélago de San Andrés luego del paso del huracán Iota, que destruyó sus viviendas, dejaron un daño colateral: decenas de perros, gatos, gallinas y cerdos abandonados y sin comida.

Por ello, la fundación ‘Ángeles con patas’ comenzó una campaña para salvar a estos animales mediante la adopción o la recolección de recursos para proveerles alimentos.

La brigada de atención también está atendiendo a varios animales heridos y reporta que otras mascotas murieron por falta de comida o por las heridas causadas por el paso del fenómeno natural.

Los ‘hombres araña’ atacan de nuevo

Hay una nueva modalidad de robo a viviendas en Bogotá y es el de las ‘escaleras humanas’, es decir, delincuentes que se suben sobre los hombros de otros para acceder a las ventanas sin reja en segundos pisos de la localidad de Kennedy, la más afectada por esta modalidad de hurto.

Una vez adentro, los delincuentes abren las puertas y proceden a desocupar las viviendas, muchas veces a plena luz del día. También usan llaves maestras para tratar de acceder a las viviendas.

Estos robos se suman a la creciente inseguridad en las calles y en el transporte público de Bogotá, así la Alcaldía diga que han bajado respecto del año pasado, cifra engañosa si se tiene en cuenta que la ciudadanía estuvo en cuarentena durante varios meses.

Hay 1,7 millones de venezolanos en Colombia

Un total de 1.715.831 venezolanos estaban en Colombia en septiembre pasado, un 0,4 % menos con respecto a los 1.722.919 registrados en agosto, según un informe divulgado este jueves por las autoridades migratorias.

El director general de Migración Colombia, Juan Francisco Espinosa, dijo que poco más de 7.000 venezolanos regresaron a su país en el noveno mes del año y que el 39 % de los migrantes están en Bogotá, Cúcuta, Barranquilla, Medellín y Cali.

Agregó que el 51 % de los migrantes que hay en Colombia son hombres y el otro 49 % mujeres, mientras que por edad, el 24 % de los que han llegado al país son niños, niñas y adolescentes, y el 58 % jóvenes entre 18 y 39 años.

Se espera que unos 100.000 venezolanos que habían regresado a su país durante la pandemia vuelvan a entrar a Colombia en los próximos meses, dice Migración Colombia.

Por su parte, el estudio ‘Dinámicas laborales de las mujeres migrantes venezolanas en Colombia’ denuncia que las venezolanas trabajan más horas y ganan la mitad en comparación con colombianas.

Hallan casa donde habría vivido Jesús en su infancia

Ken Dark, un arqueólogo británico, dijo que encontró la vivienda donde Jesucristo habría vivido durante su infancia y la cual habría sido construida por José, su padre adoptivo.

El científico se basa en 14 años de investigación de ruinas del siglo I y asegura que la casa del joven Jesús, de dos pisos, está ubicada debajo del Convento de las Hermanas de Nazaret, en Israel.

“Nada de esto, por supuesto, prueba al 100 % que la casa del siglo I es donde se crio Jesús, pero fortalece considerablemente el caso desde que se informó por primera vez en 2015”, dijo el científico.

Prohibido pescar tiburones

El gobierno colombiano ordenó que estos peces no se podrán explotar de forma industrial ni artesanal, con el fin de proteger su cada vez más disminuido número.

En cuanto a los pescadores que viven de la pesca de tiburones, el mandatario les prometió una “sustitución de actividades”.

“El tiburón ocupa el máximo eslabón en la cadena alimenticia y genera equilibrio marino. Por eso, esta decisión de país permite cuidar nuestros recursos naturales y ecosistemas”, dijo el ministro de Ambiente, Carlos Correa.

Colombia vuelve a exigir prueba de coronavirus a visitantes

Un juez de Bogotá le ordenó al gobierno echar atrás la medida de no exigir la prueba negativa de coronavirus a extranjeros y colombianos que vengan al país.

“Ordenar la suspensión inmediata de la modificación efectuada en el artículo 1 de la resolución No. 1972 del 4 de noviembre de 2020, respecto a la no exigencia, previo al embarque del país de origen la prueba PCR con resultado negativo”, señaló la sentencia del juez, luego de una tutela contra el Ministerio de Salud.

La medida de no exigir las pruebas, que se había implementado a principios de noviembre, había sido criticada por los médicos de Colombia, pues ello significaba un riesgo para todos los ciudadanos que tuvieran contacto con un viajero infectado.

