Eso ha provocado que los animales no tengan donde refugiarse, pero tampoco quién les dé de comer, dice CM&, aunque varias fundaciones han recibido donaciones para ayudar a los desprotegidos de 4 patas, en San Andrés y Providencia.

De acuerdo con Leidy Guerra, directora de ‘Ángeles con patas’, al principio había muchos animales, en especial gatos y perros, que estaban deambulando por las calles, desamparados por la gente que salió de Providencia y Santa Catalina, donde el huracán Iota acabó con el 100 % de las infraestructuras.

Asimismo, Laura Rodríguez, de la Fundación ‘Adopta, no compres’, indicó en Radio Nacional que han hecho brigadas de atención para animales de San Andrés y Providencia.

“Hay muchos animales heridos, la gran mayoría no tienen dónde refugiarse. Ellos tuvieron que pasar toda esta situación a la intemperie, muchos murieron y algunos fueron abandonados. No hay comida, no hay refugio; es una situación compleja en Providencia”, dijo Rodríguez.