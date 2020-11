A través de un comunicado de prensa, Pfizer anunció este miércoles que su vacuna contra el coronavirus presenta una efectividad y seguridad del 95 %, 28 días después de la aplicación de la primera dosis.

De acuerdo con la farmacéutica norteamericana, el tratamiento –desarrollado conjuntamente con la empresa alemana BioNTech– cumplió con todos los criterios de valoración para determinar su eficacia, agregó en el documento.

Pfizer, adicionalmente, enfatizó que cerca de 43.000 personas de todo el mundo han participado en los ensayos clínicos, de los cuales 41.000 recibieron la segunda dosis de la vacuna el pasado 13 de noviembre.

Aunque todavía faltan algunas pruebas, la compañía reiteró que el antídoto fue tolerado por todas las poblaciones, incluidos los ancianos (grupo de riesgo). Asimismo, indicó que los únicos efectos secundarios registrados fueron fatiga (3,8 %) y dolor de cabeza (2 %).

Pfizer, por último, puntualizó en el comunicado que solicitará en los próximos días la respectiva autorización a la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA), para comercializar la vacuna contra el COVID-19.

