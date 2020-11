Mediante un comunicado de prensa, Moderna indicó que su vacuna contra el coronavirus presentó una eficacia del 94,5 % en la última fase de las pruebas, que contaron con cerca de 30.000 participantes.

El estudio de la farmacéutica, realizado conjuntamente con el Instituto Nacional de Enfermedades Infecciosas y los institutos de salud de Estados Unidos, se basó en 95 contagios entre los voluntarios, que recibieron un placebo o la vacuna.

Moderna, igualmente, señaló en el documento que el riesgo de contraer el virus también se redujo en un 94,5% en el grupo vacunado con respecto al del placebo, ya que solo hubo cinco casos entre quienes fueron inoculados.

Este anuncio de la compañía de biotecnología estadounidense llega una semana después de que Pfizer y BioNTech confirmaran que su vacuna contra el coronavirus tiene una efectividad cercana al 90 %.

We just announced that mRNA-1273, our COVID-19 vaccine candidate, has met its primary efficacy endpoint in the first interim analysis of the Phase 3 COVE study.

