Para los ingleses en general, Diego Armando Maradona (fallecido este 25 de noviembre a los 60 años) fue el villano que les quitó la posibilidad de un título mundial en 1986, en México, en aquel inolvidable partido en el que el ídolo argentino les anotó dos de los goles más memorables en la historia de esa competencia: uno con la mano, validado por el árbitro, y el que fue considerado el gol del siglo, en la que el ‘barrilete cósmico’ corrió más de media cancha dejando rivales a su paso, hasta que también evadió al arquero Peter Shilton para anotar.

Esas dos caras de la misma moneda son las que este jueves reflejan los titulares de la prensa, como si hubieran tomado al pie de la letra lo expresado por el fallecido escritor y periodista uruguayo Eduardo Galeano (autor de ‘Las venas abiertas de Latinoamérica).

Esto decía Galeano sobre el astro gaucho, citado por el portal argentino El Ancasti:

Y agregó: “Cualquiera podía reconocer en él una síntesis ambulante de las debilidades humanas, o al menos masculinas: mujeriego, tragón, borrachín, tramposo, mentiroso, fanfarrón, irresponsable. Pero los dioses no se jubilan, por muy humanos que sean. Él nunca pudo regresar a la anónima multitud de donde venía. La fama, que lo había salvado de la miseria, lo hizo prisionero”.

Mientras destaca el elogio del titular del medio deportivo francés L’Equipe ‘Dios está muerto’ para significar que la prensa mundial lo ensalzó, The Guardian lo contrasta con el titular del Daily Mirror impreso ‘Él está en manos de Dios’, como una forma de hacer saber que murió, pero también de recordar el infame gol convertido con la mano, que se registra en una fotografía que ocupa toda la portada del ejemplar de este jueves, como lo indica este trino:

Algunos usuarios de Twitter (ingleses) mostraron su vergüenza ante este titular, pero no precisamente por Maradona, sino por lo que aún significa para algunos británicos ahondar en esa herida de la derrota, injusta para ellos, como lo expresa este tuit:

El mismo diario The Guardian recuerda con precisión que han pasado 12.576 días desde el gol denominado ‘La mano de Dios’ por el mismo Maradona, poco después de ese encuentro mundialista de 1986.

Titulares similares fueron replicados por otros diarios británicos, como el Daily Star y el Daily Express, y se dice que fue inspirado en un tributo que hizo a Maradona el exfutbolista inglés Gay Lineker, que anotó el único gol de los ingleses en el memorable partido del Mundial México 86.

El diario Daily Star acompaña el titular y la foto del gol con la mano con el texto ‘¿Dónde estaba el VAR cuando más lo necesitábamos?’.

Este trino exhibe algunas de las portadas mencionadas:

