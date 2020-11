Dark, investigador de la Universidad de Reading y quien lleva 14 años estudiando las ruinas de una vivienda del siglo I, aseguró que esa es la casa en la que vivió Jesús cuando era niño, publica el diario Daily Mail.

La casa está ubicada debajo del Convento de las Hermanas de Nazaret, en Israel, agrega el mismo medio.

Aunque antes (en 1980 a 1930 y de 1936 a 1964 hubo investigaciones) ya se había sugerido que esa era la casa de María y José donde Jesucristo vivió parte de su infancia y que el mismo Dark había publicado un libro en 2015 hablado sobre ello, ahora toma más fuerza que sí es así, según dijo el británico a ese medio.

“Ha quedado claro que quien construyó la casa tenía un muy buen conocimiento de la piedra. Ciertamente sería consistente con lo que podríamos esperar de la casa de un ‘tekton’ (el término usado para José en los Evangelios) que, aunque generalmente se traduce como carpintero, en realidad significa un artesano asociado con la construcción”, agregó Dark al rotativo inglés.

Dentro de la cueva hay una escalera hecha en la roca de la cueva, junto a una de las paredes que conduce a un segundo piso o habitación plana. “La escalera se construyó hábilmente usando parte de una cueva natural y otra parte de la cueva se usó para sostener el techo de la habitación”, añadió al mismo diario.

Sobre las iglesias que habló al inicio, explicó que fueron construidas tras la expansión del cristianismo en la colina contigua a la casa del siglo I.

Ambas, construidas con un siglo de diferencia (IV y V) fueron decoradas con mosaicos y tenían accesorios relacionados con el culto público, incluida una pantalla de mármol blanco.

A continuación, una foto de la casa en la que Jesús habría vivido en su infancia:

Childhood home of Jesus Christ excavated by archaeologist Professor Ken Dark in Nazareth, Israel, after a 14-year study of a stone and mortar dwelling in Nazareth, Israel, underneath the Sisters of Nazareth Convent. #biblicalarchaeology @BibArch https://t.co/wBvKdEWNS8 pic.twitter.com/0w19NKvsfy

