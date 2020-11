Con el objetivo de despertar la conciencia de la sociedad sobre la enfermedad, el profesional de la salud grabó un video y mostró las últimas imágines que observan los pacientes contagiados en estado grave.

Remy, igualmente, simuló en la grabación el proceso de intubación que tienen que realizarles los doctores de cuidados intensivos a las personas que sufren fuertes complicaciones respiratorias, provocadas por la infección del coronavirus.

Aunque la idea del video no es crear pánico y asustar a la gente, el médico estadounidense puntualizó que la mejor manera de protegerse es seguir las medidas sanitarias, como lavarse las manos, utilizar el tapabocas y respetar el distanciamiento social.

En Estados Unidos, según el último balance de la Universidad John Hopkins, se han registrado cerca de 13 millones de casos confirmados y más de 266.000 muertes asociadas al brote, siendo el país más afectado del mundo con la pandemia.

Please listen as this is dire. I don’t want to be the last person that looks in your frightened eyes. #MaskUp ⁦@DrKenRemy1⁩ ⁦@WUSTLmed⁩ pic.twitter.com/qwb4eERlfE

— Kenneth E. Remy, MD, MHSc, FCCM (@DrKenRemy1) November 21, 2020