El club panameño San Francisco FC emitió este jueves 30 de julio un comunicado en el que aclaró de manera contundente la situación de Radamel Falcao García y puso fin a los rumores que lo vinculaban como posible refuerzo del equipo.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: Wilmar Roldán se encaró con Paredes, lo empujó y amenazó con expulsarlo; “Cag…”, le dijeron)

La institución confirmó que el delantero colombiano y su familia se mudarán a Panamá, pero dejó en claro que eso no tiene relación con un posible fichaje.

“Confirmamos que Radamel Falcao y su familia han tomado la decisión personal de mudarse y fijar su residencia en Panamá. Debido a la relación de amistad que existe entre el jugador y los propietarios de nuestro club, han surgido especulaciones sobre su posible llegada a la liga local. Sin embargo, aclaramos que no existe ningún contrato, acuerdo formal ni planes para que Falcao se incorpore como jugador al San Francisco FC”, se lee en el comunicado.

Lee También

El texto fue aún más claro al dejar abierta una puerta para el futuro, pero sin crear expectativas inmediatas:

“En caso de que en el futuro se concrete alguna alianza o vínculo formal entre ambas partes, seremos los primeros en informarlo de manera oportuna a través de nuestras vías oficiales”, agregaron.

Además, San Francisco FC pidió a la opinión pública y a los medios de comunicación “respetar la privacidad” de Falcao y su familia “en esta nueva etapa”.

Los rumores habían tomado fuerza en los últimos días luego de que se conocieran fotografías de Falcao en una clínica de fisioterapia en Costa Sur, en Panamá, junto al preparador físico y rehabilitador Luis Fernando Lastra.

El delantero de 40 años fue captado en el centro Avanzar Panamá, lo que despertó una ola de especulaciones tanto en Colombia como en el fútbol centroamericano.

El contexto que alimentó las versiones es la relación de amistad entre Falcao y los propietarios del San Francisco FC, vinculados históricamente a la escuela de formación Fair Play, en la que el ‘Tigre’ dio sus primeros pasos. Esa cercanía, sumada a la decisión del jugador y su familia de establecerse en Panamá, bastó para que se armara toda una novela mediática.

Falcao quedó libre tras no renovar su contrato con Millonarios al finalizar el primer semestre de 2026. Su paso por el equipo embajador estuvo marcado por lesiones y poca continuidad.

El goleador histórico de la Selección Colombia no ha definido aún si continuará su carrera como jugador o si explorará otras opciones, entre las que se ha mencionado de manera extraoficial un eventual rol en el cuerpo técnico de la Selección Colombia.

* Pulzo.com se escribe con Z