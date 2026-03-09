El estratega venezolano, recordado por haber sido campeón con el equipo vallecaucano, iniciará una nueva etapa al frente del equipo luego de que la dirigencia tomara la decisión de confiar nuevamente en su proceso.

La información fue confirmada por el periodista deportivo Mariano Olsen, quien aseguró en su cuenta de X que el técnico iniciará oficialmente su segunda etapa esta semana.

RAFAEL DUDAMEL regresa al @DeportivoCaliCP

Este martes inicia su segunda etapa como entrenador (Campeón en 2021).

La dirigencia lo eligió por sobre Javier Gandolfi.

Diciembre de 2026. pic.twitter.com/1KmiH8kXZA — Mariano Olsen (@olsendeportes) March 9, 2026

De esta manera, el estratega venezolano regresará al banquillo del conjunto caleño con un contrato de corto, que según lo informado irá hasta finales de 2026. La decisión de los directivos se dio tras analizar varias opciones, entre ellas la del entrenador argentino Javier Gandolfi, quien también estaba en carpeta para asumir el cargo.

La apuesta por Dudamel representa un intento del club por recuperar estabilidad deportiva y volver a competir en los primeros lugares del fútbol colombiano; el tema del descenso también es prioridad.

¿Cómo fue el primer ciclo de Rafael Dudamel en el Cali?

El técnico venezolano dirigió al conjunto ‘azucarero’ entre 2021 y 2022, periodo en el que consiguió uno de los logros más importantes del club en los últimos años: el título de liga del segundo semestre de 2021.

En aquella campaña, el Deportivo Cali logró consolidar un equipo competitivo que terminó imponiéndose en la final del torneo colombiano. Bajo la dirección de Dudamel, el conjunto vallecaucano mostró solidez defensiva y un funcionamiento colectivo que le permitió quedarse con el campeonato.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Rafael Dudamel (@rafaeldudameldt)

Ese título representó la décima estrella en la historia del club y significó además la consagración del entrenador venezolano en el fútbol colombiano.

Sin embargo, tras ese éxito, el rendimiento del equipo tuvo altibajos en el torneo siguiente y finalmente Dudamel dejó el cargo en 2022.

Ahora, varios años después de aquella consagración, el Deportivo Cali vuelve a apostar por el entrenador que le dio su último título de liga. La nueva etapa de Dudamel llega en un momento clave para el Deportivo Cali, que en los últimos años ha atravesado dificultades deportivas y administrativas.

