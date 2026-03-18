El debut del futbolista colombiano James Rodríguez no fue lo que los hinchas del fútbol colombiano esperaban, pues después de más de 100 días fuera de las canchas, el capitán del combinado nacional volvió a jugar un partido oficial cuando se enfrentó al Vancouver el pasado fin de semana con el Minnesota.

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Sin embargo, el técnico del conjunto norteamericano lo mandó a la cancha cuando el compromiso ya iba 5-0 en contra, así que tuvo pocas oportunidades de cambiarle la cara al compromiso.

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Más allá del resultado, igual es positivo que James vuelva a tener ritmo de competencia pensando principalmente en la Selección Colombia, teniendo en cuenta que el objetivo es llegar en óptimas condiciones al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

Qué dijo James Rodríguez por su debut en la MLS

Ahora, unos días después de ese encuentro, el colombiano habló con la página oficial del Minnesota y aseguró que ha sido un proceso complicado porque las canchas son diferentes, al ser en su mayoría 100 % artificiales, y que eso incluso le ha traído unas complicaciones físicas.

Sin embargo, agregó que actualmente se siente bien y con las ganas de seguir adelante en su preparación para estar en las mejores condiciones posibles pensando en lo que se viene.

Además, sobre si seguirá en la MLS cuando termine el Mundial (solo firmó contrato por seis meses), James aseguró que vive en el presente y en el día a día, pero que se ha sentido tranquilo y feliz y por eso espera que luego de la Copa del Mundo se llegue a un acuerdo para ver qué se consigue.

(Ver también: Particular decisión de MLS por James Rodríguez: cambio de Minnesota United para llegar a Colombia)

Cuándo vuelve a jugar James Rodríguez

Por lo pronto, James se está entrenando para el siguiente encuentro de su equipo, que será el próximo domingo, 22 de marzo, frente al Seattle Sounders en condición de local.

Actualmente, el Minnesota marcha en la posición 13 de la conferencia oeste con 4 puntos sumados en cuatro partidos disputados, producto de una victoria, un empate y dos derrotas.

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