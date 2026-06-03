Apenas este martes, 2 de junio, se jugó el partido de ida de la final de la Liga BetPlay 2026-1, un partido que dejó como ganador al Junior por 3-0 y que lo tiene muy cerca de conseguir el bicampeonato de la mano del técnico Alfredo Arias.

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El compromiso de vuelta será el próximo lunes, 8 de junio, a partir de las 5:00 de la tarde, pero mientras Nacional y Junior se alistan para ese encuentro, la Dimayor ya está trabajando para el siguiente torneo, que comenzaría apenas termine el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

De hecho, este miércoles dio a conocer el ‘fixture’ completo del próximo campeonato, con la idea de que los equipos vayan preparando todo y no se presenten problemas más adelante.

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Tal como dio a conocer la Dimayor, los encuentros de la primera ronda del siguiente torneo se jugarán de la siguiente manera:

La 𝐃𝐢𝐯𝐢𝐬𝐢𝐨́𝐧 𝐌𝐚𝐲𝐨𝐫 𝐝𝐞𝐥 𝐅𝐮́𝐭𝐛𝐨𝐥 𝐏𝐫𝐨𝐟𝐞𝐬𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥 𝐂𝐨𝐥𝐨𝐦𝐛𝐢𝐚𝐧𝐨 – 𝐃𝐈𝐌𝐀𝐘𝐎𝐑, se permite informar el fixture correspondiente a la Fase l – Todos Contra Todos – de la #LigaBetPlayDIMAYOR ll–2026. 👉 https://t.co/brSSqKOB0G#LaCasaDeTodos pic.twitter.com/7G81n5dVrW — DIMAYOR (@Dimayor) June 3, 2026

Lo que se puede evidenciar es que en la primera fecha, los partidos más entretenidos son:

Tolima vs. Junior.

Boyacá Chicó vs. Nacional.

Millonarios vs. Bucaramanga.

Internacional vs. América.

Además, con esta programación ya en mente, los equipos pueden sacar su plan de abonos para que los aficionados compren de una vez todas las entradas del campeonato, algo que en el país cada vez se normaliza más y más.

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Cuándo comienza la Liga BetPlay

Hasta el momento Dimayor no ha hecho oficial la fecha de reinicio del campeonato, pero como el Mundial termina el 19 de julio y esa misma semana hay torneos internacionales, como la Sudamericana y la Libertadores, se estima que el torneo inicie el fin de semana del 25 y 26 de julio.

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