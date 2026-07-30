El Bolívar de Bolivia protagonizó una de las mayores sorpresas de los playoffs de la Copa Sudamericana 2026 al eliminar a Gremio en Porto Alegre. El equipo dirigido por el colombiano Alejandro Restrepo se impuso 0-1 en el partido de vuelta, completó un marcador global de 4-2 y aseguró su clasificación a los octavos de final del torneo.

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El único gol del compromiso fue obra del delantero colombiano Dairon Asprilla, quien aprovechó una jugada individual para vencer al arquero brasileño y sentenciar la clasificación del conjunto boliviano. En el arco también fue determinante el experimentado Carlos Lampe, figura del encuentro con varias atajadas que evitaron la remontada de Gremio.

El resultado ratificó el buen momento del equipo de Restrepo, que ya había tomado ventaja en el duelo de ida disputado en La Paz y terminó imponiéndose en la serie ante uno de los favoritos del certamen continental.

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🤯🇧🇴🇧🇷 BOLÍVAR LE GANÓ A GREMIO EN BRASIL Y LO ELIMINÓ DE LA SUDAMERICANA. pic.twitter.com/59KguZixnZ — Sudanalytics (@sudanalytics_) July 31, 2026

¿Cómo fue la clasificación de Bolívar ante Gremio?

Desde los primeros minutos, Gremio buscó descontar la desventaja global y creó varias opciones de peligro. Sin embargo, el conjunto boliviano resistió la presión gracias a la actuación de Lampe y encontró el gol definitivo por intermedio de Dairon Asprilla, quien definió con precisión para silenciar el Arena do Grêmio.

En los minutos finales, el partido se calentó y terminó con tres expulsados: Erick Noriega, por el cuadro brasileño, y Leonel Justiniano junto a Marlon en Bolívar. A pesar de ello, el equipo visitante sostuvo la ventaja y celebró una clasificación histórica.

¿Contra quién jugará Bolívar en los octavos de final?

Con la eliminación de Gremio, Bolívar avanzó a los octavos de final de la Copa Sudamericana, instancia en la que enfrentará al São Paulo de Brasil en busca de un lugar entre los ocho mejores del torneo continental.

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