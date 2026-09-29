Hernán ‘Bolillo’ Gómez no esquivó las cámaras ni buscó refugio en las palabras vacías. Tras la dolorosa derrota por 6-0 frente a Guatemala que sacudió a su equipo, el experimentado entrenador colombiano salió a dar la cara y, con una sinceridad poco común en el fútbol, pidió abiertamente que lo destituyan.

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En declaraciones registradas en rueda de prensa, ‘Bolillo’ dejó en claro que entiende la lógica del fútbol cuando los resultados se desmoronan de esa manera.

“El presidente tiene todo el derecho de tomar decisiones, las que él vea y se sienta dentro de lo que pasó hoy”, afirmó el técnico, reconociendo sin rodeos que una caída de esa magnitud abre la puerta a cambios en el cuerpo técnico.

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El estratega fue más allá y conectó la situación con una noticia reciente del medio futbolístico: “Eso es una pregunta que han acabado de echar también al de Costa Rica, pues que me echen a mí también. Es que con esto lo tienen que echar a uno”, señaló, haciendo referencia directa al despido del entrenador del seleccionado costarricense tras sus propios tropiezos.

Lejos de derrumbarse, ‘Bolillo’ apeló a su memoria para relativizar el golpe. Recordó que en una etapa anterior de su carrera también sufrió una goleada similar: “Por allá me pasó un 6-1 también con Ecuador. Y lo primero que dije, esto es un resultado que sacan los técnicos, ¿qué podemos hacer?”, explicó, dando cuenta de que no es la primera vez que enfrenta una tormenta de ese calibre.

Sin embargo, la frase que más resonó fue la que cerró su intervención, cargada de ironía y realismo: “Es más fácil echar a uno que a 22”, sentenció ‘Bolillo’, apuntando a que la salida del técnico suele ser la solución más sencilla que encuentran las directivas cuando un plantel completo falla.

🎙️ ¿No acaban de echar al de Costa Rica? Pues que me echen a mí también. Si con esto, a uno lo tienen que echar: ‘Bolillo’ Gómez tras la derrota de El Salvador (6-0) ante Guatemala. pic.twitter.com/Rbt9IGNsWO — Julián Capera (@JulianCaperaB) September 29, 2026

(Ver también: ‘Juanfer’ Quintero sintió un fresquito y reaccionó con ‘me gusta’ a salida de ‘Bolillo’)

Cómo le ha ido al ‘Bolillo’ en El Salvador

Cabe recordar que además de esta goleada, el técnico sumó otro fracaso y fue la no convocatoria al Mundial 2026, pues en las Eliminatorias compartía grupo con Panamá, Surinam y Guatemala, pero quedó último de su grupo al solo sumar 3 puntos en 6 partidos jugados.

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