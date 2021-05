green

A sus 24 años, Egan Bernal dio cátedra de resiliencia con su brillante actuación en el Giro de Italia, en el que se coronó campeón por primera vez en su trayectoria como profesional. Y lo hizo con una excelente defensa en la última etapa, de contrarreloj. Así registró la alegría del ganador el Twitter del Giro de Italia:

Este título lo convierte, junto a Nairo Quintana, en los únicos colombianos que han ganado dos de las competencias más importantes. Bernal ya se había coronado en el Tour de Francia en 2019.

Sin embargo, el pedalista colombiano, que muchos se preguntan si nació en Zipaquirá o en Bogotá, dejó atrás uno de los grandes temas que lo asustaba para poder dar la pelea que al final lo llevó a lo más alto.

El miedo de Egan Bernal en el Giro de Italia

El ciclista del Team Ineos confesó que su mayor temor tuvo que ver con los dolores de espalda que lo podrían aquejar durante la competencia y allí siempre tuvo una pregunta en su mente.

“Si uno viene acá a disputar el Giro, tiene que estar bien, no puede ceder tiempo. El miedito sí estaba, hace mucho que no competía, también estaba el problema de la espalda, porque estoy siempre pensando ‘me va a doler, no me va a doler’, ¿Qué tanto me va a doler?“, aseguró Egan en declaraciones recogidas por Antena 2.

Es importante recordar que Egan Bernal padece una enfermedad que ya lo ha complicado durante grandes momentos y que, incluso, lo dejó por fuera del pasado Tour de Francia en el 2020. Lo bueno es que supo sortear esa situación cada vez más.

“La espalda no me dolió, ahora que lo pienso; las piernas sí, pero eso es siempre. Es complicado cuando uno ve que la otra persona ataca y empieza a sacar 10, 15, 20 segundos tan rápido, empieza uno a asustarse, pero teníamos bastante margen para jugar”, dijo en las últimas etapas.

El tema del dolor suele ser uno de los grandes retos para los ciclistas, como lo demostró en su momento Nairo Quintana, precisamente en el mismo Tour del que Egan se retiró.

¿Por qué ganó Egan Bernal?

El ciclista colombiano del Team Ineos tuvo una combinación de situaciones para brillar en el Giro de Italia, entre las que se destacan su capacidad, su estrategia, su convicción y el apoyo de su equipo.

Una muestra espectacular del talento de Egan Bernal fue en las dos jornadas en las que ganó, en especial en la etapa 16. Allí, dio tal muestra de su fortaleza que tuvo la posibilidad de confirmar por qué era el líder con su llegada en solitario. Esta es la postal de ese momento publicada en su Twitter:

Esta es para todos ustedes 🤘🏽

This one is for all of you 🤟🏽

Questa è per tutti voi 🤌🏽 pic.twitter.com/LbW6eV2DN5 — Egan Arley Bernal (@Eganbernal) May 24, 2021

Otro factor muy valioso fueron sus compañeros, pues estuvieron junto a él en sus momentos de más dificultad. Una imagen de su compatriota Daniel Martínez dándole apoyo se convirtió en un símbolo que el propio Egan publicó y agradeció en su cuenta de Twitter:

Cuenta la leyenda que uno siempre tiene un día malo en un Gran Tour. Espero este haya sido el mío. Gracias @danifmartinez96 por ser hoy mi ángel de la guardia. 4 Days To Go. Más concentrados y motivados que nunca 🤙🏽 pic.twitter.com/BhPTlC7n5g — Egan Arley Bernal (@Eganbernal) May 26, 2021

Esto resultó tan emblemático que figuras como Falcao García se pronunciaron al ver ese gesto de compañerismo en las situaciones de adversidad.

De igual manera, el pedalista de 24 años supo sortear con inteligencia las situaciones de la carrera y entendió cómo aplicar un excelente trabajo para terminar con éxito como el mejor.

Como respaldo, el Team Ineos aplicó una gran estrategia, que consistió en imponer ritmo en las subidas para ir eliminando rivales y controlar los diferentes ataque para que no pusieran en peligro la coronación de Egan.

La mentalidad también tuvo un papel muy importante porque ni siquiera cuando dos hombres lo persiguieron con una motosierra se desconcentró. Su motivación de llevar una alegría para Colombia siempre estuvo más arriba.

La compañía de su novia, María Fernanda Motas, jugó un papel determinante en el factor anímico durante el Giro. Fue similar a lo que sucedió cuando estaba en el Tour del 2019 con Xiomara Guerrero, con quien terminó por razones personales. Lo cierto es que en Italia mostró que es una gran motivación.

Todos esos factores fueron la base de la resiliencia para la actuación memorable de Egan Bernal en el Giro de Italia, que se convirtió en ejemplo para los colombianos.