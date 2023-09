Coljuegos descubrió que el Atlético Bucaramanga está siendo patrocinado y usando publicidad en las camisetas de la casa de apuestas en línea del Reino Unido llamada Marsbet, que no tiene licencia para operar en Colombia y, por ende, no podría hacer esta publicidad.

Aunque el equipo de fútbol nos respondió que no está operando como casa de apuesta y que para patrocinar no requiere licencia, Coljuegos señaló que, al ser una empresa ilegal, por fuera de las leyes y las normas en Colombia, no puede hacer publicidad sin antes tener unos permisos.

Incluso Coljuegos podría llegar imponerle sanciones, pero anunció que lanzará una campaña para hacer la paz con los ilegales y que puedan entrar a la legalidad. Por tanto, el presidente de la entidad, que tendría problemas con varios casinos, Marco Emilio Hincapié, convocará a ese proceso a esta empresa que patrocina a este equipo y a otras empresas ilegales.

