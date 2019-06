El seleccionado del país vecino, dirigido por Hernán Darío Gómez, aspirará a avanzar a la siguiente ronda del torneo como uno de los mejores terceros de la fase de grupos. Para lograr ese objetivo, los ecuatorianos tienen que ganarle sí o sí a Japón.

La otra selección beneficiada por la victoria de Colombia fue Perú. El equipo de Ricardo Gareca cayó goleado por 5 a 0 contra Brasil y estaba esperando los resultados del grupo B para saber si avanzaría a cuartos como uno de los mejores terceros. El gol de Gustavo Cuéllar se celebró bastante en Perú porque confirmó a los incas entre los ocho mejores de la Copa América.

Perú se enfrentará en cuartos de final al equipo que termine en el primer lugar del grupo C, que pueden ser Chile o Uruguay, quienes chocarán este lunes en el partido que dejará definidas las llaves del cuadro final rumbo al título continental.

Colombia todavía no conoce su rival en cuartos de final, que será el equipo que termine el grupo C en el segundo lugar. Si la Selección avanza a semifinales, se enfrentará en esa instancia contra el ganador de la llave de cuartos de final que protagonicen el primero del grupo C y Perú.