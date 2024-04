Hola! Somos el noticiero regional más visto en Colombia, ¡Conéctate con nosotros y entérate de las noticias del suroccidente colombiano!, Emisión digital en vivo a las 8 a.m. por todos nuestros canales digitales, Emisión central a la 1:00 p.m. por el canal Telepacífico y nuestros canales digitales.

La representante a la Cámara, Catherine Juvinao, hizo una afirmación de manera pública por posible cartelización de la Liga Femenina, además de que la misma está bajo investigaciones de la Superintendencia de Industria y Comercio.

(Lea también: Colombia vs. Venezuela: Continúa el camino al título en el Sudamericano Sub20)

Por su parte, los directivos del fútbol colombiano no estuvieron de acuerdo y se desmintió lo que está ocurriendo.

La representante a la Cámara por el partido Verde, Catherine Juvinao, señaló a la Liga Profesional de fútbol femenino de tener un modelo contratación ilegal, ya que iría en detrimento de los derechos laborales de las jugadoras, acorde a la Superintendencia de Industria y Comercio.

Según la congresista, los contratos que se estarían imponiendo a las jugadoras, serían de apenas dos meses, con los cuales, los equipos podrían terminarlos si el equipo queda eliminado.

Además, expresó que la División Mayor del Fútbol Colombiano (Dimayor), hizo uso de la imagen de las futbolistas para publicidad, pero sin retribuciones, por lo que habría un caso de explotación laboral.

​Finalmente, Juviano manifestó que los clubes femeninos, de forma también irregular, habrían establecido máximos salariales de apenas 4 millones de pesos mensuales.

También recriminó a la Federación Colombiana de Fútbol y a la División Mayor del Fútbol Colombiano por desaprovechar financiamiento gubernamental, con tal de evitar mayor supervisión.

“El señor Jaramillo de la Dimayor falta a la verdad cuando dice que no existen topes salariales para las jugadoras femeninas en Colombia. La Superintendencia de Industria y Comercio tiene un material probatorio bastante contundente y que evidencia acuerdos entre Dimayor y los clubes”.

Tras las declaraciones de la Congresista, el presidente de la Dimayor, Fernando Jaramillo, con respecto a los convenios con el gobierno, aseguró a un medio de comunicación que:

(Vea también: ¡Caleños al Coliseo El Pueblo! Pacific Rim continúa su actividad en la ciudad)

Seguidamente, se refirió al tema del dinero, de como lo están manejando y que pasa con el excedente, contradiciendo a Juvinao:

“ Devolvimos el dinero, porque no teníamos en qué gastarlo y tenemos que demostrar por qué lo hicimos. Nosotros hemos venido trabajando el patrocinio durante los últimos cinco años y ha sido muy complejo.”

Aseguró también que la representante se refiere a un caso específico y no al contexto global del fútbol femenino en Colombia:

“Catherine Juvinao menciona un caso, que me imagino cuál es. Pero, la que sí se acercó es una empresa de comunicaciones, que nos dijo aquí hay un dinero, pero las condiciones son estas, condiciones que no aceptamos porque incluían condiciones laborales de los clubes que no podemos aceptar desde el punto de vista del salario mínimo”.