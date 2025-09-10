Los carros eléctricos son cada vez más una opción que les gusta a los ciudadanos, ya que a la idea de ayudar al medio ambiente se le suma el hecho de que no tienen restricción de movilidad e incluso cuentan con algunos descuentos en la declaración de renta.

Sin embargo, tener estos vehículos igual hace que la experiencia sea bien diferente a la de los carros de gasolina, desde el tema de la carga hasta la misma conducción.

Es más, uno de los principales obstáculos que tienen las personas es precisamente con respecto a la carga, ya que los carros a gasolina necesitan máximo cinco minutos para llegar a una bomba, tanquear y seguir su camino, mientras que los eléctricos sí necesitan de más tiempo para que se recargue la batería al 100 %.

No obstante, ese problema parece estar resuelto, ya que Mercedes Benz sacó un nuevo sistema de carga para que el vehículo tenga de nuevo una gran autonomía en pocos minutos.

Se trata de un sistema llamado HYC1000, creado por Mercedes Benz, que es capaz de distribuir hasta 1.000 kW de potencia a 800 amperios entre varios vehículos, lo cual le daría a cada punto de carga un máximo de 600 kW a 800 voltios.

Con esta potencia, un Mercedes Benz CLA puede cargar hasta 325 kilómetros de autonomía en solo 10 minutos, tiempo muy parecido al de una tanqueada de un vehículo de combustión.

“Con la integración del HYC1000 y el desarrollo de un cargador rápido extremadamente potente, estamos estableciendo nuevos estándares para la carga pública”, afirmó Franz Reiner, CEO de Mercedes-Benz Mobility AG.

Ahora, la mala noticia es que esta tecnología, que comenzará a funcionar en 2026, estará en principio solamente disponible para Europa y Norteamérica, pero seguramente a medida que crezca el mercado en Latinoamérica puede llegar antes de lo esperado.

“Nos entusiasma ofrecer una carga ultrarrápida y fiable en la red de Mercedes-Benz, haciendo que la movilidad eléctrica sea realmente sencilla en el día a día”, aseguró Phillip Senoner, CEO de Alpitronic.

Esta es una opción que ilusiona a los conductores, ya que no necesitarán de muchas horas para cargar el carro por completo, sino que en cuestión de minutos sería suficiente.

