Se trata de Choachí, el pueblo con más termales en Cundinamarca, y uno de los más visitados por turistas nacionales e internacionales, pues encanta con su belleza natural.

Este municipio, que ha ganado premios de turismo, también es conocido por ser ‘La ventana a la Luna’, gracias a su origen muisca. Y es que su nombre proviene de la lengua chibcha y significa justamente eso; un apelativo que lo conecta con la cosmovisión indígena y su relación con los astros.

¿Qué hay para hacer en Choachí, ‘La ventana de la Luna’?

Los visitantes pueden recorrer su plaza central, la iglesia colonial y arquitectura típica de los Andes, pero lo que realmente lo convierte en un lugar especial es su riqueza natural.

Allí se encuentra la cascada La Chorrera, la más alta de Colombia, con 590 metros de caída, rodeada de bosques de niebla y senderos ecológicos. También destacan la cascada El Chiflón, las aguas termales de Santa Mónica, y rutas de avistamiento de aves y flora endémica.

Además de la naturaleza, Choachí conserva una fuerte identidad cultural ligada a las tradiciones muiscas. Muchos visitantes llegan en busca de experiencias de bienestar y espiritualidad, como ceremonias ancestrales, baños en aguas termales o caminatas de meditación en el páramo.

Su gastronomía también es un atractivo: platos típicos como la mazamorra chiquita, la arepa boyacense y la chicha artesanal son parte de la experiencia de quienes visitan este pueblo.

¿Cómo llegar a Choachí, pueblo que es ‘La ventana de la Luna’?

Choachí está ubicado a 38 kilómetros de Bogotá, en la provincia de Oriente de Cundinamarca. Para llegar desde la capital, se toma la vía a Monserrate y el camino que atraviesa el páramo de Cruz Verde, un recorrido de aproximadamente una hora en carro particular o en bus.

