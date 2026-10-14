Por: El Espectador

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Jonathan, una tortuga gigante de Aldabra (Aldabrachelys gigantea), ha sido reconocida por los Récords Guinness como el animal terrestre más viejo del mundo. Este reptil llegó en 1882 a Santa Elena, una isla volcánica ubicada en el Atlántico Sur, después de haber nacido aproximadamente en 1832 en las Seychelles, según información recogida por El Espectador. En el momento de su llegada, Jonathan tenía cerca de 30 años y fue llevado a vivir a la Casa de las Plantaciones, residencia oficial del Gobernador de Santa Elena. Desde entonces, ha convivido con 31 diferentes gobernadores, pesa alrededor de 204 kilos y actualmente cuenta con 194 años de vida.

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El caso de Jonathan resulta especialmente relevante para la ciencia debido a la longevidad excepcional de su especie, una característica que los científicos buscan comprender en profundidad. Hace un par de meses, los Récords Guinness destacaron su historia, señalando que es “la tortuga/quelonio más longeva jamás registrada” y que su existencia antecede a importantes hitos históricos como la época victoriana, el Tower Bridge de Londres y la Torre Eiffel de París.

Aunque Jonathan vive junto a otras tortugas gigantes en los terrenos de la Casa de las Plantaciones, ha despertado un particular interés en investigadores y veterinarios. En 2017, Stephen (Wes) Clark solicitó al veterinario local, Joe Hollins, una muestra de sangre para estudiar la genética de Jonathan, pero la petición fue negada por precauciones relacionadas con la salud del animal, que padece ceguera por cataratas. Sin embargo, se autorizó tomar una muestra del interior de su mejilla, permitiendo así el análisis genético.

Con la participación de expertos en genómica avanzada del sistema de salud Vanderbilt Health en Estados Unidos, los análisis revelaron un sorprendente hallazgo: los promotores, es decir, los mecanismos genéticos que regulan la eficiencia de las mitocondrias (órganos celulares encargados de la producción de energía), presentan en Jonathan un "orden sorprendentemente juvenil" a pesar de su edad. Según el comunicado publicado por Vanderbilt Health y los resultados expuestos en la revista Science Advances, esto sugiere que Jonathan ha resistido los efectos del envejecimiento ligados a la entropía, la tendencia natural al desorden en los sistemas biológicos. Los científicos consideran que este descubrimiento podría abrir nuevas vías para prolongar la vida saludable en humanos, aunque aclaran que se requieren siguientes estudios para validar completamente este "secreto" de longevidad, empleando muestras de sangre completas.

¿Por qué es importante el estudio genético de la tortuga Jonathan para la longevidad?

La importancia radica en que los científicos del sistema de salud Vanderbilt Health encontraron que Jonathan mantiene en sus células mecanismos genéticos en un estado juvenil, especialmente relacionados con la producción energética de las mitocondrias. Este hallazgo, publicado en Science Advances, podría ayudar a entender cómo resistir el envejecimiento y prolongar la vida saludable, aunque aún se requieren nuevas investigaciones para profundizar en estos procesos.

¿Qué función tiene la entropía en el envejecimiento de las tortugas según los científicos?

De acuerdo con los investigadores citados por El Espectador y Vanderbilt Health, la entropía representa un aumento del desorden en los sistemas biológicos, en especial en los promotores genéticos que regulan las mitocondrias. Este aumento del desorden suele conducir al envejecimiento celular, pero Jonathan parece haber evitado este proceso, lo que lo convierte en un caso único para el estudio de la longevidad.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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