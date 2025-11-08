El cáncer puede afectar distintas partes del cuerpo y muchos de sus primeros indicios se confunden con una simple gripa. Por esta razón, especialistas recomiendan prestar atención a señales que parecen inofensivas, pero que podrían indicar un problema de fondo si se prolongan durante varias semanas.

La Clínica Mayo enumera síntomas frecuentes en etapas iniciales de la enfermedad, entre ellos pérdida de peso inexplicable, inflamación de ganglios, cansancio extremo, dolor muscular, fiebre, tos y dificultad para respirar. Estos cuadros suelen pasar desapercibidos porque coinciden con malestares comunes, especialmente en temporadas frías.

Además, mencionó que algunos estudios han detectado un aumento de casos de cáncer de recto, colon, sangre, mama y riñón en personas menores de 50 años. Por ese motivo, expertos insisten en que las molestias persistentes no deben ignorarse. El médico Anthony Cunliffe, asesor de Macmillan Cancer Support, compartió varias señales clave que requieren atención si se prolongan más de tres semanas.

La primera señal es la tos persistente, un síntoma que muchas personas atribuyen de inmediato a resfriados o alergias. Cunliffe afirmó que una tos que no desaparece después de tres semanas debe ser evaluada por un profesional. “Sabemos que la tos es muy común, todo el mundo la padece, especialmente en invierno, pero si persiste durante más de tres semanas, le recomendamos que consulte con su médico”, subrayó.

Otra señal relevante mencionada son los bultos inexplicables o que cambian de forma. Aunque muchos resultan inofensivos, los especialistas insisten en que un examen oportuno permite descartar problemas graves. Cunliffe indicó que cualquier protuberancia nueva o con cambios debe motivar una consulta inmediata.

“Mucha gente se dará cuenta de cosas como un bulto, un bulto nuevo o un bulto que cambia. Sea cual sea su ubicación en el cuerpo, siempre es algo que querríamos que la persona consultara (se hiciera revisar) lo antes posible”, comentó Cunliffe.

Las lesiones cutáneas también forman parte del cuadro de alerta. Variaciones en color, textura o crecimiento deben vigilarse, especialmente cuando se trata de lesiones pigmentadas. El experto señaló que cambios en la uniformidad del color o un aumento en el tamaño requieren atención médica.

“Otro signo que esperamos que la mayoría de la gente conozca es una nueva lesión en la piel. A menudo, estas son las que llamamos pigmentadas, por lo que suelen ser marrones o marrón oscuro”, agregó.

Finalmente, los cambios en los hábitos intestinales que se prolongan por tres semanas o más. Aunque muchas personas lo asumen como un malestar pasajero, el especialista insistió en que una alteración que se mantiene debe ser evaluada por un profesional de la salud.

“La gente podría pensar que un cambio en los hábitos intestinales es simplemente una diarrea nueva. La diarrea es muy común, pero de nuevo, usamos esta palabra persistente. Así que si esto continúa durante más de tres semanas, aunque le parezca algo menor, si se trata de un cambio en sus hábitos habituales que dura tres semanas o más, le recomendamos que consulte con un profesional sanitario”, concluyó el especialista.

