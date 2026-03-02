Un nuevo estudio ha revelado que las personas mayores con capacidades cognitivas extraordinarias, conocidas como ‘Superagers’ o superancianos, mantienen un nivel de neurogénesis sorprendentemente alto incluso en sus 80 y 90 años.

Estas personas producen el doble de neuronas jóvenes que adultos cognitivamente saludables y hasta 2,5 veces más que quienes padecen Alzheimer, lo que demuestra la capacidad del cerebro envejecido para regenerarse.

“Esto evidencia que un cerebro que envejece todavía puede generar nuevas conexiones; eso es un hallazgo enorme”, afirmó la Dra. Tamar Gefen, profesora asociada de psiquiatría y ciencias del comportamiento en el Instituto Mesulam de Neurología Cognitiva y Enfermedad de Alzheimer de la Escuela de Medicina Feinberg de la Universidad Northwestern en Chicago.

Gefen es coautora del estudio y lidera el Programa ‘Superaging’ de Northwestern, donde han seguido durante 25 años a hombres y mujeres mayores con memorias superiores a la media.

Mientras que las neuronas maduras son estables, las neuronas jóvenes son altamente adaptables y plásticas, con capacidad de integrarse y formar nuevas conexiones en el cerebro. “Los ‘Superagers’ conservan neuronas inmaduras con mayor excitabilidad, siempre listas para activarse; esto refleja un cerebro más juvenil”, explicó Gefen.

Además, sus cerebros presentan sistemas de soporte más robustos en el hipocampo, región clave para la memoria, que nutren y sostienen estas células jóvenes, como un árbol que crece en tierra fértil.

La neurogénesis, es decir, el nacimiento y supervivencia de nuevas neuronas, permite que el cerebro mantenga su plasticidad, reparándose y conservando funciones cognitivas pese al envejecimiento o a posibles lesiones.

Sorprendentemente, los ‘Superagers’ poseen más neuronas jóvenes incluso que adultos de entre 30 y 40 años, señaló la autora principal del estudio, Orly Lazarov, profesora de neurociencia y directora del Programa de Capacitación en Enfermedad de Alzheimer en la Universidad de Illinois, Chicago. “Su perfil de neurogénesis refleja resiliencia frente al paso del tiempo”, indicó Lazarov.

Hábitos claves que desafían al envejecimiento

Si bien es posible que exista un componente genético que favorezca este envejecimiento cognitivo excepcional, expertos como el Dr. Richard Isaacson, director de investigación del Instituto de Enfermedades Neurodegenerativas en Florida, destacan que un estilo de vida saludable también puede potenciar la salud cerebral.

Dieta equilibrada.

Ejercicio regular.

Sueño adecuado.

Manejo del estrés.

Control de factores de riesgo vascular.

Pueden contribuir al crecimiento de áreas cerebrales clave como el hipocampo y reducir signos de Alzheimer, como las placas de amiloide y los ovillos de tau.

Para ser considerado un ‘Superager’, la persona debe superar los 80 años y presentar una memoria episódica excepcional, es decir, la capacidad de recordar con precisión eventos cotidianos y experiencias personales pasadas.

Además, estos individuos suelen ser activos físicamente, socialmente comprometidos, curiosos y mentalmente estimulados mediante lectura o aprendizaje continuo.

Aunque presentan hábitos variados, sus cerebros muestran características únicas: corteza cingulada más gruesa, menos marañas de tau y neuronas más grandes y saludables en la corteza entorrinal, área tempranamente afectada en el Alzheimer.

El término ‘Superager’ fue acuñado por el neurólogo Marsel Mesulam, y gran parte de los hallazgos se han logrado gracias a donaciones de cerebros de participantes que fueron estudiados durante décadas.

Este enfoque permite descubrir cómo algunos cerebros logran conservar su plasticidad y funcionalidad, ofreciendo pistas valiosas para diseñar estrategias de prevención frente a enfermedades neurodegenerativas y redefinir lo que significa un envejecimiento saludable.

