Un nuevo estudio científico de la Universidad de Cambridge está revolucionando la manera en que entendemos el desarrollo humano: la adolescencia no termina en los 18 ni en los 25, sino a los 32 años.

Así lo afirma un grupo de investigadores, quienes descubrieron que el cerebro atraviesa cinco fases claramente diferenciadas, con puntos de inflexión a los 9, 32, 66 y 83 años.

El hallazgo proviene de un análisis sin precedentes hecho a cerca de 4.000 personas entre los 0 y los 90 años, cuyos cerebros fueron estudiados mediante escáneres que permitieron observar los patrones de conexión neuronal en cada etapa de la vida.

Gracias al gran volumen de datos, los científicos pudieron identificar cambios precisos y repetitivos que definen períodos específicos del desarrollo cerebral.

Según los investigadores, estos resultados ayudan a explicar por qué el riesgo de trastornos mentales, así como el de enfermedades neurodegenerativas, aparece con mayor fuerza en determinados momentos de la vida. Aunque el cerebro cambia constantemente —reforzando unas conexiones mientras debilita otras—, estos cambios no son uniformes, sino que ocurren en fases marcadas por reorganizaciones profundas.

Estudio de las cinco fases del cerebro

Infancia: del nacimiento a los 9 años

Este período se caracteriza por un crecimiento acelerado del cerebro y una abundancia de conexiones neuronales. Sin embargo, muchas de esas conexiones se debilitan para dar paso a un sistema más organizado. Es una etapa de exploración mental, comparable a un niño que recorre un parque sin rumbo fijo. Adolescencia: de los 9 a los 32 años

A partir de los 9 años ocurre el cambio más drástico: el cerebro entra en una fase de máxima eficiencia , la única etapa en la que las redes neuronales se vuelven más rápidas y efectivas. Es también el momento de mayor riesgo para la aparición de trastornos de salud mental.

Tradicionalmente se pensaba que la adolescencia terminaba en la pubertad o, más recientemente, en los 20 años. Pero esta investigación confirma que el cerebro no deja atrás esta fase hasta los 32, una edad que coincide con indicadores que también muestran un rendimiento cognitivo máximo.

Edad adulta: de los 32 a los 66 años

Tras alcanzar su punto más eficiente, el cerebro entra en su etapa más larga. Durante estas tres décadas, los cambios son más lentos y la eficiencia comienza a disminuir suavemente. Según los científicos, esta fase coincide con una “meseta” tanto en inteligencia como en personalidad. Envejecimiento temprano: de los 66 a los 83 años

Aquí el cerebro empieza a reorganizarse. Las conexiones dejan de coordinarse como un todo y se agrupan en regiones más específicas, como si cada parte del cerebro comenzara a trabajar en “proyectos independientes”. Aunque el estudio se enfocó en cerebros sanos, esta etapa coincide con la aparición de enfermedades como la demencia y los problemas vasculares. Envejecimiento tardío: a partir de los 83 años

En esta fase final, los cambios observados en el envejecimiento temprano se intensifican. Los investigadores contaron con menos datos debido a la dificultad para encontrar cerebros sanos de personas muy mayores, pero confirmaron que las transformaciones son más marcadas y afectan de manera más evidente la función cognitiva.

Los científicos destacan que, aunque estas edades son promedios, cada persona puede alcanzarlas antes o después. Aun así, la precisión con la que los datos revelan estas fases sorprendió al equipo.

Este estudio, publicado en Nature Communications, abre nuevas preguntas sobre la salud mental, las diferencias entre hombres y mujeres y el impacto de factores como la menopausia. Pero, sobre todo, deja clara una idea: nuestro cerebro sigue cambiando toda la vida, mucho más de lo que imaginábamos.

