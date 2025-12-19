Si bien es común que en Bogotá se centre la atención general, parece pertinente darle una mirada a palabras usadas en regiones como el Eje Cafetero que en la capital colombiana resultan casi imposibles de entender bajo el contexto en el que la usan en Caldas, Risaralda y Quindío.

Pulzo hizo la tarea de consultar entre los periodistas de su redacción y se encontró que, como se dice popularmente, más de uno quedó loco al responder sobre algunos significados de acuerdo al uso local de la zona cafetera.

Por esa razón, por si alguien se anima a viajar a ese lugar turístico de Colombia, esta es una lista que resulta más que útil.

Palabras que son frecuentes en el Eje Cafetero

Pollo: mesón de la cocina. Algo: refrigerio. Confite: dulces. Cebolla de huevo Candela: encendedor. Cuido: alimento para animales. Chifonier: clóset. Parva: pan y productos de panadería. Menuda: dinero sencillo. Mecato: pasabocas. Manga: césped o pastal. Chuspa: bolsa Mermar: bajarle. Charro: gracioso, curioso. Reblujo: desorden. Lapo de agua: aguacero.

Cabe resaltar que muchos de estos términos no son necesariamente originarios de los departamentos de Caldas, Risaralda y Quindío, que componen la mencionada región.

Sin embargo, la cercanía cultural y territorial con departamentos como Antioquia y Valle del Cauca desembocan en el uso frecuente de palabras que para cualquier otra zona parecen confusas.

Cabe remarcar que la población del Eje Cafetero es superior a los 2,5 millones de personas, pues Caldas ronda cerca de 1’040.000 habitantes, Risaralda alrededor de 972.000 y Quindío unos 563.000.

Sin embargo, el dato oficial más reciente y verificable de población total del Eje Cafetero sigue siendo el del censo de 2018, con 2 272 709 personas en los tres departamentos.

Estas cifras son las más recientes oficiales del Dane publicadas en medios nacionales y reflejan la población total combinada de los tres departamentos que conforman esta región geográfica y cultural en el centro-occidente de Colombia.

¿Por qué se usan palabras diferentes en las regiones de Colombia?

En Colombia se usan palabras diferentes en cada región porque la lengua evoluciona según la historia, la cultura y las influencias de cada territorio, y eso produce variantes del español con vocabulario propio, acentos distintos y expresiones únicas.

El país tiene una gran diversidad geográfica y humana, con regiones montañosas, llanuras, costas y zonas insulares que históricamente estuvieron más aisladas unas de otras. Esa separación favoreció que cada comunidad desarrollara su forma de hablar, pronunciación y palabras propias, aunque todos compartan el español como idioma principal, explicó el portal Tru Fluency.

Otra razón es la influencia de otras lenguas y grupos culturales presentes en Colombia. En regiones como Nariño y el suroeste andino, la presencia indígena contribuyó a que palabras de lenguas nativas como el quechua se integraran al habla cotidiana de la gente.

En la costa pacífica y caribeña, la influencia africana y de la cultura isleña también dejó huellas en la entonación y en el uso de términos que no se encuentran en otras partes del país.

Además, según la Embajada de Colombia la historia de colonización y migraciones internas jugó un papel importante. En diferentes épocas llegaron pobladores de distintas partes de España y de otras regiones de América, y cada grupo trajo sus propias formas de hablar, modismos y usos lingüísticos.

Con el tiempo, esas formas se mezclaron con las de las poblaciones locales y se adaptaron a cada entorno, generando dialectos como el paisa, el rolo de Bogotá, el costeño del Caribe, el opita del Tolima y Huila, entre otros.

También se suma la creación de jergas urbanas o regionales, como el parlache en Antioquia, que introduce palabras que no siempre se entienden en otras regiones. Estas diferencias no impiden la comunicación entre colombianos, pero sí hacen que algunas expresiones o palabras sean más comunes o tengan significados distintos dependiendo de dónde se hable.

