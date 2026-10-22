Por: Noticiero 90 minutos

Hola! Somos el noticiero regional más visto en Colombia, ¡Conéctate con nosotros y entérate de las noticias del suroccidente colombiano!, Emisión digital en vivo a las 8 a.m. por todos nuestros canales digitales, Emisión central a la 1:00 p.m. por el canal Telepacífico y nuestros canales digitales. Visitar sitio

El Valle del Cauca, reconocido por su riqueza natural y cultural, ofrece a sus habitantes y visitantes una oportunidad única para salir de la rutina y adentrarse en espacios donde el patrimonio sigue vivo. De acuerdo con información presentada por 90minutos.co y declaraciones de la directora del Instituto para la Investigación y la Preservación del Patrimonio Cultural y Natural del Valle del Cauca (Inciva), Emily Vanessa Vélez, el departamento cuenta con destinos notables que permiten conocer mejor la región y sus historias.

Sigue a PULZO en Discover

Entre los lugares destacados se encuentra el Parque Natural Regional El Vínculo, en Buga. Este espacio conserva más de 80 hectáreas de bosque seco tropical, uno de los ecosistemas más amenazados del país. Allí es posible recorrer senderos, observar aves propias de la región y aprender sobre la riqueza ambiental que caracteriza al Valle del Cauca. En palabras de la directora de Inciva, "este es un ecosistema muy amenazado y que tenemos el privilegio de tenerlo aquí en el Valle del Cauca, donde podemos hacer avistamiento de aves, senderismo y aprender más sobre las aves de nuestro departamento, que son patrimonio ambiental".

Para quienes buscan un acercamiento al pasado, el Museo Arqueológico Calima, ubicado en Calima El Darién, reúne 1.800 piezas que reflejan la historia y la vida de las comunidades ancestrales que habitaron esta región. Este museo se presenta como una ventana para comprender la diversidad histórica y la riqueza de los primeros pobladores del territorio.

El recorrido también puede conducir a Tuluá, donde el Jardín Botánico Juan María Céspedes invita a descubrir la variedad de plantas que allí crecen, así como sus múltiples usos medicinales y alimenticios en la vida cotidiana. Según la directora de Inciva, este espacio permite conocer la importancia de la diversidad vegetal y su vinculación con la vida del departamento.

No obstante, dos lugares emblemáticos, como el Museo Departamental de Ciencias Naturales Federico Carlos Lehmann Valencia en Cali y la Hacienda El Paraíso en El Cerrito, se encuentran en proceso de reparación debido a afectaciones por un sismo, motivo por el cual no están totalmente abiertos al público.

Actualmente, el Parque Natural Regional El Vínculo, el Museo Arqueológico Calima y el Jardín Botánico Juan María Céspedes permanecen disponibles para quienes desean explorar el Valle del Cauca a través de sus paisajes, biodiversidad e historias.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los principales lugares turísticos en el Valle del Cauca para conectar con la naturaleza y la historia?

Según la información publicada por 90minutos.co, entre los principales lugares turísticos del Valle del Cauca que permiten conectar con la naturaleza y la historia se encuentran el Parque Natural Regional El Vínculo, el Museo Arqueológico Calima y el Jardín Botánico Juan María Céspedes. Estos destinos ofrecen experiencias relacionadas con el patrimonio ambiental, las culturas ancestrales y la diversidad vegetal.

¿Por qué el bosque seco tropical del Parque Natural Regional El Vínculo es considerado tan importante?

El bosque seco tropical del Parque Natural Regional El Vínculo, en Buga, es considerado importante porque se trata de un ecosistema muy amenazado. De acuerdo con la directora de Inciva citada por 90minutos.co, su existencia en el Valle del Cauca representa un privilegio y una oportunidad para el avistamiento de aves y el aprendizaje ambiental sobre especies locales.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de vivir bien hoy aquí.