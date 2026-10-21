Por: EL PILON SA

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El programa de Instrumentación Quirúrgica de la Universidad Popular del Cesar ha llevado a cabo la edición número quince de su proyecto comunitario denominado ‘Manos limpias salvan vidas’. Esta iniciativa, orientada a la proyección social, tiene como propósito sensibilizar a la comunidad estudiantil sobre la relevancia del lavado correcto de manos, una práctica reconocida por su efectividad para evitar el desarrollo y la propagación de enfermedades de tipo gastrointestinal, respiratorio y dermatológico, de acuerdo con la información proporcionada por las fuentes directas del evento.

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Sara García, quien ocupa el cargo de líder de Proyección Social y Extensión en la Universidad Popular del Cesar, explicó que “esta actividad busca promover el lavado de manos como una práctica fundamental para la prevención de enfermedades”. En este sentido, la jornada se desarrolló en la Institución Educativa Ricardo González, en donde participaron estudiantes y profesores interesados en fortalecer sus conocimientos sobre el autocuidado y la salud personal.

Durante el encuentro, la Universidad ofreció acompañamiento a los estudiantes a través de actividades lúdicas, reforzando así la importancia de una práctica cotidiana que muchas veces puede considerarse menor, pero que desempeña un papel fundamental en la protección de la salud, especialmente en escenarios escolares donde el contacto entre niños suele propiciar la transmisión de agentes infecciosos.

Kelly Fuentes, quien se desempeña como coordinadora académica de la Institución Educativa Ricardo González, agradeció el acompañamiento brindado por la Universidad Popular del Cesar y destacó lo esencial que resulta incentivar hábitos saludables desde la infancia. Según sus declaraciones, “actividades como estas son valiosas para evitar situaciones complejas de salud. Parece algo trivial, pero, sin duda, tiene un trasfondo importante para la salud física de los estudiantes”. Esta perspectiva refuerza la noción de que la prevención puede y debe empezar desde edades tempranas, utilizando herramientas educativas adaptadas a cada grupo poblacional.

De esta manera, la Universidad Popular del Cesar ratifica su compromiso con la educación para la salud y la responsabilidad social, impulsando espacios formativos que buscan mejorar el bienestar integral de las comunidades donde tiene presencia, según lo registrado en los reportes institucionales.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿En qué consiste el proyecto ‘Manos limpias salvan vidas’ de la Universidad Popular del Cesar?

El proyecto ‘Manos limpias salvan vidas’ es una iniciativa comunitaria desarrollada por el programa de Instrumentación Quirúrgica de la Universidad Popular del Cesar, orientada a sensibilizar y educar a estudiantes sobre la importancia del lavado adecuado de manos para prevenir enfermedades gastrointestinales, respiratorias y dermatológicas, mediante actividades educativas y recreativas en instituciones escolares, tal como se expone en las intervenciones de las fuentes citadas.

¿Por qué el lavado de manos es fundamental en la prevención de enfermedades en niños escolares?

El lavado de manos constituye una práctica esencial porque reduce la transmisión de microorganismos que provocan enfermedades como infecciones gastrointestinales, respiratorias o dermatológicas, especialmente en ambientes escolares donde el contacto cercano facilita la propagación de agentes infecciosos. Fomentar esta costumbre desde la infancia, como subrayan las vocerías institucionales, fortalece el autocuidado y protege la salud física de los estudiantes.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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