El Invima emitió una serie de recomendaciones sobre el uso adecuado de pañitos y toallitas húmedas, con el objetivo de evitar riesgos y promover prácticas seguras en su utilización.

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La entidad recordó que estos productos están clasificados como cosméticos, lo que significa que están diseñados únicamente para la limpieza y el cuidado superficial de la piel, no para tratar enfermedades ni para usos médicos.

Errores comunes al usar toallitas húmedas que pueden traer riesgos

Uno de los principales llamados del Invima es evitar usos inadecuados que pueden afectar la salud.

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Entre los errores más frecuentes están:

Usarlas en zonas para las que no fueron diseñadas.

Aplicarlas sobre heridas, piel lesionada o infecciones.

Pensar que reemplazan el lavado de manos.

Mezclarlas con otros productos.

La entidad enfatizó que estos productos no son estériles, por lo que su uso en condiciones médicas puede generar complicaciones.

Recomendaciones clave del Invima para uso de toallitas húmedas

El Invima indicó varias pautas para un uso adecuado:

Utilizarlas solo según la finalidad indicada por el fabricante

Leer siempre las advertencias del empaque.

No reutilizarlas (son de un solo uso).

Evitar que los niños las lleven a la boca.

No emplearlas en dispositivos médicos

Además, recomendó verificar para qué tipo de piel o población está diseñado el producto, especialmente en el caso de bebés.

Cómo almacenarlas correctamente para evitar que se dañen

Otro punto clave es el almacenamiento. Las toallitas deben mantenerse en su empaque original, bien cerrado y en condiciones adecuadas.

No deben exponerse a la luz solar directa ni a temperaturas extremas, ya que esto puede afectar su composición y efectividad.

En caso de presentar irritaciones u otros efectos negativos, el Invima recomienda suspender su uso y reportar la situación a través de sus canales oficiales.

La entidad reiteró que el uso responsable de estos productos es clave para evitar riesgos, especialmente en poblaciones sensibles.

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