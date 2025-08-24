Cocinar es una labor que muchas personas disfrutan en las mañanas o en las noches, ya que preparar distintos alimentos mientras disfruta de los sabores es algo bastante llamativo.

Sin embargo, el problema y lo que casi no les gusta a las personas es que de la cocinada queda mucho reguero y desorden, pues hay líquidos, se escurren cosas y mucho más que luego toca limpiar.

En medio de esa limpieza, unas piezas que se suelen omitir son los fogones, ya que por más de que se les aplique jabón y se restriegue, no les quita la suciedad y por eso muchos desisten.

Cómo limpiar los fogones fácil y en solo 15 minutos

Ante esto, lo cierto es que hay una forma muy sencilla de limpiarlos regularmente, ya que es con un producto que se consigue fácil y no hay que esperar más de 15 minutos.

Según compartió la creadora de contenido @HogarDeLau en TikTok, que se ha especializado por dar consejos y trucos para mantener el hogar en las mejores condiciones, lo único que se necesita es oxígeno activo o percarbonato de sodio.

El proceso es poner a hervir agua y cuando haya alcanzado una temperatura muy alta, le aplica el producto, lo deja actuar por un minuto y luego le mete los fogones, tanto las rejillas como las tapas, y las deja ahí por quince minutos. Ahí verá como funciona el producto y comienza a retirar la suciedad.

Pasado el tiempo, simplemente retira, restriega con una esponja de brillo y listo, las vuelve a poner en su posición, notando que quedarán como si estuvieran completamente nuevas.

Por qué es importante limpiar los fogones

Hay algunas razones por las que hacer este proceso es importante, como por ejemplo:

Higiene : los restos de comida, grasa y suciedad en los fogones pueden atraer bacterias, moho y plagas, lo que representa un riesgo para la salud al preparar alimentos. Seguridad : la acumulación de grasa y residuos puede ser inflamable, aumentando el riesgo de incendios en la cocina. Eficiencia : un fogón limpio funciona mejor, distribuye el calor de manera uniforme y evita que los alimentos se peguen o absorban olores no deseados. Durabilidad : la suciedad y los residuos corrosivos pueden dañar las superficies y componentes de los fogones, reduciendo su vida útil. Estética : un fogón limpio mejora la apariencia de la cocina, haciéndola más agradable y profesional.

Mantenerlos limpios regularmente evita problemas mayores y garantiza un entorno de cocina seguro y funcional.

