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Las transformaciones propias de la adultez suelen ir acompañadas de una serie de cambios que tienen un impacto profundo en la vida diaria de cualquier persona. La separación de una pareja, el proceso de los hijos alcanzando su independencia o la redefinición de los círculos de amistad modifican de manera significativa la rutina habitual. De acuerdo con un informe de la Organización Mundial de la Salud (OMS) revelado en 2025, la soledad afecta a una de cada seis personas en todo el mundo, lo que demuestra que se trata de una experiencia generalizada y con consecuencias que trascienden lo emocional.

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En la adultez, las dinámicas sociales se transforman y, muchas veces, la red de vínculos puede verse reducida, alterando el entorno social conocido. Sin embargo, esto no implica que la vida social deba concluir. Al contrario, este periodo vital también ofrece la posibilidad de establecer nuevas relaciones y lazos afectivos significativos.

Resguardar el bienestar integral exige aprender a gestionar los espacios individuales y fortalecer las redes de apoyo personal. Estas herramientas facilitan continuar disfrutando de una vida social enriquecedora, aun cuando la cotidianidad haya cambiado. Según la psicóloga Paola Andrea Gómez, un enfoque adecuado implica comprender que “estar solo no está mal. Todos los extremos son un riesgo”. Por eso, recomienda tres acciones fundamentales: no aislarse, sino cuidar y fortalecer los vínculos existentes; propiciar espacios para relacionarse mediante actividades deportivas, culturales o comunitarias; y pedir ayuda profesional si la sensación de soledad persiste o comienza a afectar el bienestar personal.

La experta subraya que la clave está en la calidad y profundidad de las relaciones humanas, más que en la cantidad de conocidos. En sus palabras, “no se trata de estar rodeados de muchas personas, se trata de construir relaciones verdaderamente significativas”. Además, resalta la importancia del apoyo profesional para procesar los cambios propios de la adultez y afrontar el impacto emocional de la soledad de manera oportuna, cuando sea necesario.

De este modo, afrontar la soledad en esta etapa no es únicamente una cuestión de sumar contactos, sino de generar lazos sólidos y auténticos que contribuyan al bienestar personal y a la salud emocional en el largo plazo.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué significa la soledad en la adultez según la Organización Mundial de la Salud?

Según el informe de la Organización Mundial de la Salud (OMS) de 2025 citado en el texto, la soledad en la adultez es una condición que afecta a una de cada seis personas en el mundo. Trasciende una sensación momentánea y tiene impacto directo en el bienestar general de la población, lo que la convierte en un fenómeno con relevancia social y emocional.

¿Cuáles son las recomendaciones para afrontar la soledad en la adultez?

La psicóloga Paola Andrea Gómez, citada en la información, recomienda no aislarse, fortalecer los vínculos existentes, buscar actividades para crear nuevas conexiones y pedir ayuda profesional si la soledad es persistente. Para ella, lo más importante es priorizar la calidad de las relaciones y contar con apoyo profesional para gestionar los cambios emocionales que esta etapa trae.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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