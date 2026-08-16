Por: El Espectador

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La granadilla es una fruta originaria de Suramérica que destaca dentro del grupo de las conocidas como frutas de la pasión. Su aspecto es sobresaliente: normalmente es redonda, de tonos que van del amarillo al anaranjado, y puede reconocerse fácilmente por los diminutos puntos blancos de su cáscara. En el interior, se hallan semillas negras envueltas en una membrana gruesa y blanca, descrita como mucilaginosa y con un característico sabor dulce, lo que la distingue frente a otras frutas de consumo común. Además, forma parte de las denominadas frutas pediátricas.

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Viviana Ortega, experta en nutrición citada por El Espectador, explica que, desde el punto de vista nutricional, la granadilla aporta una significativa variedad de vitaminas: la vitamina C, las del complejo B (B2, B3, B6 y B9), vitamina A, K y E. Asimismo, la fruta es fuente importante de minerales tales como calcio, magnesio, selenio, sodio y zinc. Ortega resalta que el contenido de fibra, agua, azúcares y carbohidratos es considerable en la granadilla, y que su riqueza en vitamina C ayuda a combatir los radicales libres, responsables del envejecimiento prematuro, además de favorecer la cicatrización de tejidos y mucosas.

Respecto a la forma en la que se consume, Diana Marcela León, experta en nutrición culinaria, señala que las semillas de la granadilla son comestibles. La fruta presenta la particularidad de combinar la semilla y el arilo (capa transparente, jugosa y ligeramente ácida que recubre cada semilla) en la parte comestible. Por ello, quien disfruta de una granadilla fresca está, en realidad, comiendo tanto la semilla como el jugo que la rodea. Según León, las semillas constituyen entre el 10 % y el 15 % del peso total de la fruta, y consumirla íntegramente —con pulpa y semilla— aporta más nutrientes, incluidos magnesio, potasio, fósforo, fibra y vitamina C.

No obstante, León advierte que la ingesta excesiva de granadilla, más de quince frutas en un solo consumo, podría asociarse con episodios de estreñimiento. Sin embargo, en porciones habituales, no existen indicios de que las semillas sean dañinas o involucren algún riesgo para la salud.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los beneficios de consumir las semillas de la granadilla?

Al consumir la granadilla con sus semillas, usted obtiene una mayor cantidad de nutrientes como el magnesio, el potasio, el fósforo, la fibra y la vitamina C, lo que favorece la salud general y el aprovechamiento de los aportes de esta fruta, según Diana Marcela León citada por El Espectador.

¿Por qué la granadilla puede causar estreñimiento si se consume en exceso?

El consumo de grandes cantidades de granadilla, específicamente más de quince frutos, se ha relacionado con efectos de estreñimiento. Esto se debe a su alto contenido de fibra, pero en porciones adecuadas no representa un riesgo, de acuerdo con León.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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