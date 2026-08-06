Por: El Espectador

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La avena se ha consolidado como uno de los alimentos fundamentales en muchas cocinas, gracias a su versatilidad y su perfil nutricional tan valorado. Ya sea consumida mezclada con yogur y frutas directamente del paquete o cocinada hasta lograr un plato cremoso, este cereal ha impulsado un debate entre quienes prefieren consumirla cruda o cocida. De acuerdo con Harvard Health Publishing, ambas alternativas tienen beneficios considerables, pero la forma en que se prepara la avena tiene un impacto en la digestión, en la manera como el organismo absorbe los nutrientes y en la experiencia gastronómica.

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Obtenida de la planta Avena sativa, la avena es reconocida por su notable aporte en fibra soluble, proteínas, vitaminas y minerales, elementos que, según Harvard Health Publishing, han mostrado efectos con potencial protector sobre la salud del corazón. Uno de los componentes más estudiados, el beta-glucano, ha sido aprobado por la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) por su capacidad para reducir el colesterol LDL, llamado “malo”, con un consumo diario de tan solo tres gramos, de acuerdo con la institución. Además, la fibra notablemente presente en este grano facilita la digestión, previene el estreñimiento y promueve una microbiota intestinal saludable. Asimismo, su composición ayuda a mantener la sensación de saciedad, ideal para quienes buscan controlar el apetito.

En relación con la preparación, la Universidad Estatal de Ohio y Harvard Health Publishing coinciden en que cocinar la avena no implica pérdida de nutrientes clave ni de los beneficios del beta-glucano. Más bien, la diferencia consiste en cómo el cuerpo la digiere. Por ejemplo, al cocinarla, el grano se ablanda y el almidón se gelatiniza, facilitando su digestión, lo que puede ser ventajoso para personas con estómagos sensibles. Por su parte, la avena remojada o consumida cruda –aunque este término se usa para referirse a las hojuelas procesadas mediante vaporización y laminado– promueve una respuesta glucémica más gradual y aporta almidón resistente, un prebiótico que beneficia a las bacterias del intestino.

La avena cocida suele ser la opción preferida para quienes buscan recetas cremosas y confortantes, mientras la versión cruda o remojada permite preparaciones rápidas, en las que no se requiere cocción. De cualquier forma, los especialistas recomiendan remojar la avena antes de consumirla cruda para una mejor digestión. Finalmente, es fundamental que las personas con enfermedad celíaca o sensibilidad al gluten opten por avena certificada libre de gluten, y quienes tengan problemas digestivos o alérgicos consulten a un profesional antes de incorporarla habitualmente.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Es más saludable consumir avena cruda o cocida?

De acuerdo con lo reportado por Harvard Health Publishing y la Universidad Estatal de Ohio, ninguna de las dos alternativas es intrínsecamente más saludable; los beneficios dependen de la forma de digestión y las necesidades individuales. Cocinar la avena facilita su asimilación en personas con sensibilidad digestiva, mientras que la versión remojada o ‘cruda’ puede ofrecer ventajas para la microbiota intestinal y para quienes buscan preparaciones prácticas.

¿Qué beneficios nutricionales trae la avena y cómo se recomienda consumirla?

La avena es fuente de fibra soluble, como el beta-glucano, proteínas, vitaminas y minerales. Según Harvard Health Publishing y la FDA, brinda beneficios cardiovasculares, mejora la digestión y aporta saciedad. Puede consumirse cocida, remojada o mezclada en yogures y batidos, eligiendo la versión según preferencias digestivas y personales.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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