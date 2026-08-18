Por: El Espectador

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La Organización Panamericana de la Salud (OPS) publicó recientemente un informe que dibuja una radiografía preocupante del acoso escolar en el continente americano. De acuerdo con el documento, el acoso afecta a una parte considerable de la población estudiantil, siendo especialmente alto en los países de América del Sur, donde cerca del 30 % de los estudiantes afirma haber sido víctima. En comparación, en Centroamérica el 23 % reporta experiencias similares, mientras que en el Caribe la cifra asciende al 25 %, según el mismo reporte de la OPS.

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Este fenómeno abarca muchas formas de agresión, desde la violencia física, como los golpes, hasta insultos, exclusión deliberada, difusión de rumores y conductas sexuales inapropiadas. Sin embargo, la OPS destaca que con la proliferación de las tecnologías digitales, el acoso ha traspasado las paredes de las escuelas y ahora puede perseguir a los menores en el interior de sus casas y durante cualquier momento del día. El informe evidencia que el ciberacoso, es decir, el hostigamiento, la amenaza o la humillación a través de canales como redes sociales, mensajería, videojuegos en línea y foros, afecta entre el 7 % y el 27 % de los niños y adolescentes en algunos países de América, siendo las niñas quienes reportan frecuencias más altas.

La base para estas cifras está sustentada en la Encuesta Mundial de Salud a Escolares de la Organización Mundial de la Salud, cuyos datos ─recolectados entre 2009 y 2019─ sirven de insumo para la OPS. Esta violencia no es solo un problema de convivencia; se asocia directamente con consecuencias de salud mental, como depresión, ansiedad o trastornos de sueño, además de incidir en el aislamiento social, la autolesión, los pensamientos suicidas y el rendimiento académico.

Bajo esta óptica, la OPS resalta la necesidad de respuestas integrales para frenar el acoso escolar. Britta Baer, asesora en prevención de violencia de la OPS y coautora del informe, subraya la importancia de la articulación multisectorial: la solución requiere involucrar a estudiantes, familias, escuelas, servicios de salud y comunidades, así como fortalecer la alfabetización digital y la seguridad en internet. También plantea que las escuelas deben abordar la privacidad, el consentimiento y la ciudadanía digital, enseñando a denunciar casos y estableciendo normas claras de comportamiento en línea, de acuerdo con la OPS.

¿Cuáles son las formas más comunes de acoso escolar, según la OPS?

De acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud, el acoso escolar puede manifestarse a través de golpes, insultos, exclusiones, difusión de rumores y conductas sexuales no consentidas. Actualmente, los expertos resaltan el auge del ciberacoso, que consiste en hostigar, amenazar o humillar a través de medios digitales como redes sociales, videojuegos y aplicaciones de mensajería.

¿Qué estrategias recomienda la OPS para prevenir el acoso escolar?

La OPS enfatiza la importancia de intervenciones integrales y multisectoriales: sugiere que la prevención involucre a estudiantes, familias, docentes, servicios de salud y comunidades. Además, en el ámbito digital, recomienda promover la alfabetización digital, la seguridad en internet, y educar sobre privacidad, consentimiento y ciudadanía digital, enseñando a identificar y denunciar casos de acoso.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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