La joven, que ahora es una estrella de Instagram, recibió varias burlas en su adolescencia por parte de sus compañeros de escuela, quienes constantemente la tildaban de “fea” y le decían que no tenía busto. El matoneo, según Daily Mail, era tan intenso, que muchas veces Celine fingió estar enferma para evitar ir a clase.

El diario inglés indicó que la suiza se hizo su primera cirugía (un aumento de senos) en septiembre de 2013, tras ahorrar dinero de su trabajo como peluquera. Esta operación le sirvió para sentirse feliz por primera vez con su aspecto.

Celine no ha dejado el quirófano desde ese momento y, de acuerdo con el medio, estos son los procedimientos estéticos a los que se ha sometido:

Aumento de senos (3 veces)

Rinoplastia

Rellenos de mejillas

Rellenos de labios

Rellenos de barbilla

La suiza manifestó que siempre quiso tener los senos grandes como Pamela Anderson para sentirse “bella y tener una vida normal sin ser juzgada”; por esa razón pasó de la talla 34A a la 34FF, indicó Daily Mail.

“Ahora me siento muy bien conmigo misma y finalmente estoy feliz de poder vivir la vida que siempre quise. Además, me hace sentir más fuerte de lo que era antes. Si alguien dice algo malo de mí, no me importa; ya nadie puede hacerme daño”, añadió Celine.

A continuación puedes ver algunas fotos de cómo luce Celine en la actualidad; si quieres ver imágenes de cómo era antes, haz clic aquí.

View this post on Instagram much love ❤️ A post shared by ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀Céline👑 (@ccentino) on Nov 16, 2018 at 9:02am PST

View this post on Instagram 2.0 A post shared by ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀Céline👑 (@ccentino) on Nov 8, 2018 at 9:52am PST

View this post on Instagram any questions?🤷🏻‍♀️ A post shared by ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀Céline👑 (@ccentino) on Nov 3, 2018 at 12:09pm PDT

View this post on Instagram are you coming😏 A post shared by ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀Céline👑 (@ccentino) on Oct 27, 2018 at 9:09am PDT

View this post on Instagram mhhh 😏 A post shared by ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀Céline👑 (@ccentino) on Oct 16, 2018 at 10:17am PDT

View this post on Instagram #Fairytale 👸🏻 A post shared by ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀Céline👑 (@ccentino) on Oct 14, 2018 at 4:27pm PDT