Es posible que alguna vez haya conectado un celular, una memoria USB o un disco externo a un computador y haya notado que algunos puertos USB son negros, mientras que otros tienen un interior azul, rojo o incluso amarillo. Aunque puede parecer un simple detalle de diseño, el color del puerto puede dar una pista sobre sus características.

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Lo interesante es que muchas personas no saben que un puerto USB puede tener diferentes capacidades dependiendo de la versión y de las funciones que admita. Sin embargo, hay una precisión importante: los colores no tienen un significado universal y obligatorio para todos los fabricantes. Por eso, sirven como una pista, pero no son suficientes para conocer exactamente la velocidad de un puerto.

¿Qué significa un puerto USB negro?

El negro suele utilizarse para identificar puertos USB 2.0. Esta versión puede alcanzar velocidades de transferencia de hasta 480 Mbps (megabits por segundo).

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Para tareas sencillas, como conectar un teclado, un mouse, una impresora o algunos accesorios, puede ser más que suficiente. También permite conectar memorias USB y otros dispositivos, aunque las transferencias de archivos pueden tardar más que en estándares USB posteriores.

¿Y el puerto USB azul?

El azul es uno de los colores más fáciles de reconocer. Con frecuencia se utiliza para distinguir puertos USB 3.x de los USB 2.0. Estos estándares permiten velocidades de transferencia superiores a las del USB 2.0, por lo que pueden resultar especialmente útiles cuando se copian archivos grandes a una memoria USB o a un disco externo compatible.

Aquí hay un detalle que puede sorprender: ver un puerto azul no significa necesariamente que se conozca la velocidad exacta que ofrece. USB 3.x engloba diferentes especificaciones y velocidades, por lo que para saber el rendimiento máximo hay que consultar las características del computador, la placa base o el dispositivo.

¿Qué significan los puertos USB rojos o amarillos?

Aquí es donde el color puede tener una función diferente. En algunos computadores, los puertos rojos o amarillos se utilizan para señalar que pueden ofrecer carga eléctrica o alimentación para dispositivos, incluso cuando el computador está apagado o en determinadas condiciones.

Esto puede resultar útil para cargar un celular, unos audífonos inalámbricos u otro dispositivo sin tener que mantener el computador completamente encendido.

Pero, nuevamente, no existe una regla que obligue a todos los fabricantes a utilizar rojo o amarillo para esta función. La manera correcta de saberlo es consultar el manual o las especificaciones del equipo.

Entonces, ¿el color permite saber cuál USB es más rápido?

El error más común sería pensar que basta con mirar el color para determinar qué puerto es el más rápido. En realidad, el color es una señal visual que algunos fabricantes utilizan para diferenciar puertos, pero las especificaciones técnicas son las que realmente indican qué puede hacer cada conexión.

Por ejemplo, dos puertos USB que tengan el mismo color pueden ofrecer características diferentes dependiendo del computador en el que estén instalados.

Además, la velocidad final no depende únicamente del puerto. También influyen el dispositivo que se conecta y el cable utilizado. Si uno de estos elementos tiene una capacidad inferior, la transferencia puede quedar limitada.

¿Cuál debería usar?

Si va a conectar un mouse, un teclado o un accesorio que no necesite mover grandes cantidades de información, prácticamente cualquier puerto USB compatible puede servir.

En cambio, si va a pasar archivos pesados, como videos, fotografías o copias de seguridad, conviene utilizar un puerto USB de una generación más reciente y compatible con el dispositivo y el cable.

Por eso, la próxima vez que vea un USB azul, negro, rojo o amarillo, no lo tome simplemente como una diferencia estética. El color puede estar dando una pista sobre lo que ese puerto puede hacer, aunque la única manera de conocer sus características exactas es revisar las especificaciones del equipo.

Y ese es quizá el dato menos conocido: no todos los puertos USB de un mismo computador necesariamente funcionan exactamente igual, aunque tengan una apariencia similar.

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