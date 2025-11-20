En los últimos meses, un fenómeno curioso ha saltado a la vista en conversaciones de WhatsApp: el envío del número 7375. Más que un error de dedo o un número aleatorio, este código se ha convertido en una forma rápida, discreta y conmovedora de expresar gratitud profunda.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: WhatsApp limitará envío de mensajes y miles se van a ver afectados; ¿por qué lo hará?)

Pero, ¿qué significa realmente y por qué se ha viralizado entre los usuarios?

La explicación detrás de “7375” está en el significado que se le atribuye a cada dígito: cada número correspondería a la longitud de una palabra en una frase. En este caso, la frase sería “gracias por hacerme feliz”:

Lee También

7: gracias.

3: por.

7: hacerme.

5: feliz.

Así, cuando alguien le envíe “7375” por WhatsApp, le está diciendo algo profundo: “gracias por hacerme feliz”.

Este tipo de código no tiene nada que ver con estafas o virus, sino que se ha consolidado como una forma creativa y moderna de expresar sentimientos. Su origen no es técnico, sino más bien sentimental y de tendencia en redes.

¿Por qué se usa tanto?

Viralización en redes: el código se popularizó en plataformas como TikTok, donde usuarios jóvenes lo usan para declararse, mostrar aprecio o simplemente enviar un “te quiero” de forma simbólica.

Simplicidad y discreción: es un mensaje corto que no levanta sospechas si aparece aislado, lo que lo convierte en una forma sutil de enviar un sentimiento sin necesidad de largas explicaciones.

Facilidad para recordar: los números son fáciles de memorizar y escribir, más aún que una frase entera, por lo que ha sido adoptado como un “lenguaje secreto” entre jóvenes.

¿Es algo peligroso?

No. Según medios que han investigado el origen de “7375”, no tiene relación con ningún tipo de ‘malware’, estafa, ‘phishing’ ni actividad maliciosa. Es un mensaje que busca conectar, no alarmar.

Además, no hay evidencias de prácticas fraudulentas alrededor de este número, ni demandas legales, ni riesgos para la seguridad digital de quienes lo envían o reciben.

¿Cómo responder si se lo envían?

Si alguien le escribe “7375”, tienes varias maneras de reaccionar, dependiendo de su relación con la persona y de su estilo:

Puede responder con un emoji para mostrar agradecimiento.

Si tiene confianza con la persona, puede contestar con algo igualmente simbólico, como otro número de código afectuoso, o con palabras: “gracias a ti también” o “me haces feliz”.

Si no está seguro de lo que significa, siempre puede preguntar directamente: “¿Qué significa 7375?”. La mayoría de las personas que lo usan lo hace desde el cariño, no desde un juego críptico malicioso.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de tecnología hoy aquí.