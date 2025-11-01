WhatsApp ha dado un paso importante al aterrizar oficialmente en el Apple Watch con una versión beta para watchOS. Aunque aún no está disponible para todos los usuarios, quienes forman parte del programa de pruebas ya pueden experimentar la integración de la aplicación de mensajería de Meta en el reloj inteligente de Apple. Esta novedad marca un cambio significativo, pues desde el lanzamiento del Apple Watch en 2015, la compañía había evitado desarrollar ‘apps’ propias para este dispositivo, una situación similar a la de Instagram en iPadOS.

La versión beta de WhatsApp para Apple Watch ofrece más funciones que la simple recepción de notificaciones que existía hasta ahora. Antes, los usuarios solo podían leer alertas y enviar respuestas rápidas, pero sin acceso completo a las conversaciones. Con esta actualización, es posible consultar la lista de chats activos, ver conversaciones recientes y responder mensajes mediante teclado o dictado por voz. Además, se pueden enviar emojis y grabar notas de voz directamente desde la muñeca, algo especialmente útil cuando no se tiene el teléfono a mano.

Esta aplicación no funciona de forma independiente, ya que necesita que el iPhone esté cerca y tenga WhatsApp instalado. El reloj actúa como una extensión sincronizada del móvil, manteniendo el cifrado de extremo a extremo. Si el usuario se aleja demasiado del teléfono, la ‘app’ del reloj pierde conexión y deja de mostrar las conversaciones.

WhatsApp se convierte así en la primera gran plataforma de mensajería en llegar oficialmente al Apple Watch, tras la ‘app’ Mensajes de Apple. Otras plataformas, como Telegram o Signal, no cuentan con versiones activas en el reloj inteligente. Además, la experiencia beta se muestra fluida y estable, con solo pequeños errores propios de esta etapa de desarrollo.

Para acceder a la beta es necesario estar inscrito en el programa TestFlight de WhatsApp para iOS. Los usuarios admitidos pueden descargar la versión 25.32.10.71 y vincularla con su reloj. Aunque Meta no ha anunciado una fecha definitiva de lanzamiento, se espera que la versión pública llegue pronto, una vez completado el proceso de pruebas.

