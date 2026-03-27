La marca Oster ha incursionado en una nueva categoría de consumo con el lanzamiento de la GoMax, una licuadora portátil y recargable diseñada para transformar la experiencia de preparación de bebidas en tiempo real. Este dispositivo busca reemplazar a los termos tradicionales, permitiendo que los usuarios preparen mezclas frescas en cualquier lugar para optimizar su nutrición diaria.

Sigue a PULZO en Discover

Especificaciones técnicas y diseño

El equipo cuenta con una capacidad de 500 ml (20 oz) y un vaso fabricado en material libre de BPA, el cual es apto para lavavajillas. Entre sus características principales destacan:

Autonomía : batería con capacidad para hasta 15 preparaciones por carga.

: batería con capacidad para hasta 15 preparaciones por carga. Conectividad : sistema de carga mediante puerto USB tipo C.

: sistema de carga mediante puerto USB tipo C. Tecnología de licuado : cuchilla en ángulo con tecnología reversible para garantizar mezclas homogéneas.

: cuchilla en ángulo con tecnología reversible para garantizar mezclas homogéneas. Seguridad: sistema antiderrames y un anillo de luz que indica el estado de la batería y la dirección de la cuchilla.

Aunque este tipo de dispositivos suele asociarse exclusivamente al sector ‘fitness’, la GoMax está enfocada en un público amplio que incluye estudiantes, profesionales y familias.

Su diseño incorpora una manija para facilitar el transporte, posicionándose como una herramienta práctica para incorporar frutas, verduras y superalimentos en la rutina cotidiana sin las limitaciones de una licuadora convencional de cable.

Lee También

¿Para qué sirven las licuadoras portátiles?

En un ritmo de vida cada vez más acelerado, las licuadoras portátiles se han consolidado como uno de los electrodomésticos más buscados por quienes priorizan la practicidad. A diferencia de los modelos tradicionales, estos dispositivos funcionan con baterías recargables vía USB, lo que elimina la dependencia de cables y tomas de corriente.

La principal utilidad de estos equipos es la preparación instantánea de bebidas como:

Batidos de proteína: ideales para deportistas que requieren su suplementación inmediatamente después del entrenamiento.

Smoothies de frutas y verduras: permiten consumir bebidas frescas en la oficina o durante viajes.

Mezclas ligeras: útiles para preparar aderezos, papillas para bebés o espumar café en cualquier lugar.

Su estructura suele ser “2 en 1”, donde el vaso de licuado sirve también como termo o botella transportable. Esto no solo optimiza el espacio en bolsos y maletas, sino que también reduce el tiempo de limpieza, un factor determinante para el consumidor moderno. Aunque su potencia es menor a la de una licuadora de hogar, son eficaces para procesar alimentos blandos y líquidos de forma rápida y eficiente.

Precio de las viviendas VIS en Colombia cambiaría

El Ministerio de Vivienda presentó un proyecto de decreto que busca frenar las alzas en el precio de las viviendas VIS. La idea del Gobierno es que quede en máximo 135 salarios mínimos y que desde el inicio del negocio se establezca el precio en pesos colombianos.