En medio de los problemas que surgen en Colombia diariamente, uno más que inesperado lleva a que se lance una alerta para que las personas no se vean afectadas por los ciberdelincuentes.

¿Qué archivos usa campaña de engaño para ciberataque en Colombia?

Una campaña maliciosa circula principalmente en Colombia y utiliza archivos SVG (gráficos vectoriales escalables, scalable vector gGraphics en inglés) creados de manera masiva utilizando un modelo de IA, según destapó Eset.

La empresa experta en detección proactiva de amenazas digitales indicó que el objetivo final es instalar AsyncRAT, un troyano de acceso remoto que permite a los atacantes tomar control del dispositivo de la víctima y robar información sensible.

El engaño comienza con un correo electrónico que simula provenir de una entidad oficial, como una citación judicial o una demanda, aunque en este caso resultan más convincentes de lo habitual.

El mensaje incluye un archivo adjunto con extensión .svg, que aparenta ser una simple imagen, pero que en realidad contiene código malicioso embebido. Al abrirlo, el usuario se encuentra con una interfaz que simula un proceso legítimo, como la preparación de documentos para descarga.

“Lo más preocupante de esta campaña es que todo el engaño ocurre dentro del propio archivo SVG, sin necesidad de conectarse a un servidor remoto. Esta característica dificulta su seguimiento basado en el monitoreo de tráfico o reputación de sitios”, explicó Camilo Gutiérrez Amaya, jefe del Laboratorio de investigación de Eset Latinoamérica.

Una vez completada la simulación, el archivo genera una descarga automática de un archivo comprimido protegido con contraseña. Dentro de ese ZIP se encuentra un ejecutable que, al ser abierto, activa la instalación del malware.

A diferencia de campañas anteriores, esta utiliza archivos ‘personalizados’ para cada víctima. Aunque el comportamiento es el mismo, cada archivo contiene datos aleatorios que lo hacen único, lo que complica su detección y análisis. Además, se identificaron señales de que los atacantes podrían estar utilizando plantillas generadas con inteligencia artificial, lo que les permite crear interfaces más convincentes, aunque con inconsistencias técnicas.

“Si revisamos la tendencia en las detecciones de este tipo de código malicioso, se puede observar cómo las campañas tienen picos de detección a mitad de cada semana durante el mes de agosto, con énfasis particular en usuarios de Colombia. Esto puede ser un indicio de la actividad de este tipo de actividades maliciosas y cómo los atacantes aprovechan esta técnica de manera sistemática”, destacó Gutiérrez Amaya, de Eset.

Si bien esta campaña evidencia que hay un esfuerzo por mejorar las técnicas de engaño, el objetivo final de los cibercriminales sigue siendo el mismo. El ‘malware’ distribuido en esta campaña es AsyncRAT, un troyano que permite a los atacantes registrar pulsaciones de teclado, acceder a archivos, activar la cámara y el micrófono, y robar credenciales almacenadas en el navegador. Para lograrlo, utilizan una técnica conocida como DLL Sideloading, que permite ejecutar código malicioso a través de archivos aparentemente legítimos.

¿Cómo prevenirse ante ciberataque con archivos SVG?

Eset presentó las siguientes recomendaciones para protegerse ante este tipo de engaños de ciberataque a través de archivos SVG:

Desconfiar de correos que incluyan archivos SVG como adjuntos.

No abrir archivos comprimidos protegidos con contraseña si no se espera recibirlos.

Verificar siempre el remitente y el contenido del mensaje.

Contar con soluciones de seguridad actualizadas que detecten amenazas avanzadas.

“La importancia de estas campañas no radica en la novedad del ‘malware’, que ya ha sido ampliamente usado en la región, sino en el perfeccionamiento de los métodos de entrega. Al combinar SVG Smuggling sin conexión externa, automatización en la generación de adjuntos únicos, plantillas que imitan procesos oficiales y señales de uso de inteligencia artificial, los atacantes logran un engaño mucho más creíble”, explicó Camilo Gutiérrez Amaya, jefe del Laboratorio de investigación de ESET Latinoamérica.

De hecho, concluyó que este nivel de sofisticación implica que los usuarios deben ser aún más cuidadosos, pues ninguna entidad judicial enviará un archivo en formato SVG ni incluirá contraseñas visibles en un documento, por lo que reconocer esas señales puede marcar la diferencia entre caer en la trampa o mantenerse a salvo.

¿Cómo identificar un archivo SVG?

Para identificar un archivo SVG (Scalable Vector Graphics) de varias maneras sencillas. La forma más directa es a través de la extensión del archivo. El nombre del archivo siempre terminará en .svg. Por ejemplo, logo.svg.

Otra manera es revisar las propiedades del archivo. Al hacer clic derecho sobre el archivo y seleccionar “Propiedades” (en Windows) o “Obtener información” (en Mac), el tipo de archivo se describirá como “Gráfico vectorial escalable” o “Scalable Vector Graphics”.

Visualmente, su ícono suele ser el del navegador web predeterminado (como Chrome o Edge), ya que los navegadores pueden abrir SVGs de forma nativa. La principal característica de una imagen SVG es que no pierde calidad al ampliarla; no se pixela como un JPG, ya que está basada en vectores.

Finalmente, si abres un archivo SVG con un editor de texto (como el Bloc de notas), verás código de texto legible que comienza con la etiqueta <svg>

