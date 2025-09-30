Lo que muchos consideraban simples recuerdos tecnológicos hoy puede convertirse en un tesoro. Varios celulares antiguos, que marcaron época hace décadas, se han transformado en piezas de colección altamente cotizadas en el mercado internacional, sobre todo cuando se conservan en buen estado y con su embalaje original.

Celulares antiguos que valen mucha plata

Según el portal especializado Teksajten, uno de los ejemplos más sorprendentes es el Motorola DynaTAC 8000x, el primer celular comercializado en 1983. Aunque era enorme y pesado (más de un kilo), hoy alcanza precios de 8.400 euros, es decir, casi 39 millones de pesos, y si está en su caja original puede superar los 125.000 euros, más de 550 millones de pesos colombianos.

Otro de los más deseados es el iPhone 2G, lanzado en 2007 y con el que Apple revolucionó la industria. Un modelo usado ronda los 140 euros, pero uno nuevo, sin estrenar, puede llegar a venderse por más de 2.000 euros (casi 9 millones de pesos), convirtiéndose en una joya de culto para los fanáticos de la marca.

Los clásicos de Nokia también aparecen en la lista. El Nokia 8110, conocido como el “teléfono de Matrix”, puede triplicar su valor original si está completo y en caja. Y el Nokia 8800, símbolo de lujo y diseño en 2005, puede alcanzar los 800 euros, o más de 1.200 euros en ediciones exclusivas como la Sirocco.

Otros equipos como el Motorola 3200, lanzado en 1993, también sorprenden en el mercado: aunque menos conocido, puede llegar a los 841 euros en caja. Así que, si tiene guardado en el cajón un viejo celular, quizás ya no sea chatarra: podría estar sentado sobre una verdadera reliquia tecnológica.

