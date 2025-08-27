En el amanecer de este miércoles 27 de agosto a las 4:31 a. m., un sismo de magnitud 4.2 sacudió el municipio de Cajibío, en el departamento del Cauca, según informó el Servicio Geológico Colombiano (SGC). A pesar de su superficialidad, menor a 30 kilómetros, y su cercanía con municipios como Morales (7km) y Caldono (23km), hasta el momento no se han reportado daños materiales ni víctimas.

“Hemos recibido unos 627 reportes de ciudadanos que sintieron el temblor”, asegura el SGC en su reporte, agregando la relevancia de la población al reportar cualquier percepción de temblores mediante el formulario en línea “Sismo Sentido“, accesible a través de su página web oficial.

El reporte del SGC también indica que la intensidad instrumental del sismo fue de nivel V, considerada moderada, mientras que la intensidad máxima percibida fue de nivel VI, lo cual “sugiere la posibilidad de daños leves en algunas estructuras cercanas”, como se señaló en el comunicado oficial.

Precisamente, un video publicado en la red social X mostró la magnitud del temblor, que se sintió principalmente en la capital de Cauca, en Popayán, donde la ciudadanía se levantó a registrar la fuerza del movimiento telúrico. En las imágenes se ve cómo algunas tejas y objetos se mueven por el poderío del sismo.

Momento del fuerte temblor que sacudió a Popayán y al Cauca (Colombia), a las 4:30 de la madrugada. Agosto 27 2025. pic.twitter.com/xhtPmmNJom — Popayán Moderna (@popayan_moderna) August 27, 2025

“Momentos de terror en Popayán, la sensación fue muy fuerte”, “empezó movidito el día”, “se sintió horrible”, “nos despertó a todos”, fueron algunos de los mensajes que se leyeron en redes sociales.

Momentos de terror en Popayán. La sensación fue muy muy fuerte. Tembló muy muy duro — CamiloAndresFT (@FlorezTorresCA) August 27, 2025

