Este miércoles 27 de agosto de 2025 se registró un temblor de magnitud 4.2 con epicentro en Cajibío, Cauca. Usuarios de redes sociales lo reportaron en ciudades como Cali y Popayán.
“Fue bastante fuerte, vivo en una vereda por el Tambo Cauca y fue como un estruendo terrible. Gracias a Dios fue rápido que pasó” y “Nos despertó a todos”, fueron algunas de las reacciones.
#SismosColombiaSGC Evento Sísmico – Boletín Actualizado 1, 2025-08-27, 04:31 hora local Magnitud 4.2, Profundidad Superficial (Menor a 30 km), Cajibío – Cauca, Colombia ¿Sintió este sismo? repórtelo https://t.co/pgC7OC2O7j https://t.co/63pt8nVsSe #Temblor #Sismo pic.twitter.com/JkmANxUpF0Lee También
— Servicio Geológico Colombiano (@sgcol) August 27, 2025
Noticia en desarrollo…
