Este miércoles 27 de agosto de 2025 se registró un temblor de magnitud 4.2 con epicentro en Cajibío, Cauca. Usuarios de redes sociales lo reportaron en ciudades como Cali y Popayán.

“Fue bastante fuerte, vivo en una vereda por el Tambo Cauca y fue como un estruendo terrible. Gracias a Dios fue rápido que pasó” y “Nos despertó a todos”, fueron algunas de las reacciones.

Noticia en desarrollo…

