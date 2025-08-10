Un sismo de magnitud 6,1 se sintió el domingo en la región de Sindirgi, en la provincia de Balikesir, en el oeste de Turquía, informó la agencia turca de gestión de desastres (AFAD).
El sismo se sintió en numerosas ciudades del oeste del país, entre ellas Estambul y Esmirna, según las autoridades turcas, que por el momento no han reportado daños ni víctimas.
Balıkesir’de yurttaşlar, enkaz altından bir kişiyi kurtardı
İşte o anlar… pic.twitter.com/m0ElBTVDAVLee También
Líderes europeos llaman a mantener presión sobre Rusia antes de cumbre Trump-Putin Hombre falleció tras golpiza de sus hijos en una tienda: había denunciado maltrato 10 veces México: la justicia ordena traducción al zapoteco de ley sobre violencia contra las mujeres Ola de calor enciende las alarmas en el sur de Francia
— Cumhuriyet (@cumhuriyetgzt) August 10, 2025
* Pulzo.com se escribe con Z
LO ÚLTIMO