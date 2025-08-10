Un sismo de magnitud 6,1 se sintió el domingo en la región de Sindirgi, en la provincia de Balikesir, en el oeste de Turquía, informó la agencia turca de gestión de desastres (AFAD).

El sismo se sintió en numerosas ciudades del oeste del país, entre ellas Estambul y Esmirna, según las autoridades turcas, que por el momento no han reportado daños ni víctimas.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de mundo hoy aquí.