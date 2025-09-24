Un fuerte temblor de 6.0 de magnitud se sintió en Colombia y los estragos de esa situación no pasaron desapercibidas entre los usuarios que en redes sociales registraron lo sucedido.

¿Dónde hubo daños por temblor de 6.0 en Colombia y Venezuela?

Un video mostró que el temblor que causó susto en Colombia provocó daños en la Iglesia de Santa Bárbara (Maracaibo, ver mapa) debido al temblor que tuvo su epicentro en una localidad del estado de Zulia.

El material audiovisual mostró cómo la superficie de la mencionada edificación tradicional del catolicismo quedó afectada por el movimiento telúrico en la tarde del miércoles 24 de septiembre de 2025.

“Miren lo que pasó. No puede ser”, es una de las expresiones de dolor de la persona que hizo la grabación de la iglesia en cuestión, con los escombros provocados después del fuerte sismo.

#AHORA Daños en la Iglesia de Santa Bárbara (Maracaibo) por #Temblor en el Zulia 💔 pic.twitter.com/MxapsqKja7 — Papuyo (@Jmfm26) September 24, 2025

En Colombia todavía no hay ninguna clase de reporte de daños, a diferencia de la destrucción del pasado temblor que tuvo su punto clave en Antioquia y que se presentó en la madrugada del domingo 14 de septiembre de 2025, apenas unos días atrás.

¿Dónde fue el epicentro del temblor de 6.0 en Colombia el 24 de septiembre de 2025?

El epicentro del sismo de magnitud 6,0 ocurrido el 24 de septiembre de 2025 se localizó en Venezuela, en el estado Zulia, cerca de la localidad de Mene Grande, muy próximo a la frontera con Colombia.

Según el reporte preliminar del Servicio Geológico Colombiano (SGC), el evento sísmico se registró a las 17:21 hora local, con una profundidad superficial (menos de 30 km).

Varias fuentes señalan que el epicentro estuvo frente a las costas del Mar Caribe, cerca de La Guajira, aunque los reportes automáticos iniciales lo sitúan en coordenadas cercanas a Mene Grande, Zulia (Venezuela).

El sismo fue percibido con fuerza en múltiples ciudades colombianas, como Bogotá, Cúcuta, Ibagué, Bucaramanga y municipios del Caribe, aunque no se reportaron hasta el momento víctimas fatales ni daños estructurales significativos en esos lugares ni sus cercanías.

Así, el temblor no tuvo su epicentro en Colombia, sino en territorio venezolano, cerca de la costa del estado Zulia, y fue sentido de manera amplia en regiones del norte colombiano, a pesar del temor que provocó por el fuerte movimiento en las mencionadas zonas a nivel nacional.

¿Cómo poner alarma de Google para los temblores en Colombia?

Es posible activar una alarma o notificación de Google para que avise sobre temblores (alertas sísmicas) si el teléfono es Android. No es exactamente una alarma tradicional, sino un sistema de alertas tempranas.

Google incluye una función llamada Alertas de terremotos / temblores en Android. No predice terremotos, sino que detecta ruido sísmico mediante acelerómetros del teléfono y coordina con otros dispositivos para emitir una alerta cuando hay actividad significativa.

En Colombia, cuando ha habido sismos, muchos usuarios con Android han recibido estas alertas. Sin embargo, esta función no está disponible para iPhone / iOS como parte del sistema propio de Google.

Pasos para activar las alertas en Android

Entrar en Configuración (o ‘Ajustes’) del teléfono. Buscar la sección Seguridad y emergencia. Dentro de ‘Seguridad y emergencia’, ubicarAlertas de terremotos / Alertas de temblores y activarlo. Si no se ve esa opción, es posible buscarla en Ubicación, luego Avanzada y finalmente Alertas de terremotos. Después de activarla, el teléfono recibirá una notificación cuando el sistema detecte un temblor con parámetros que superen cierto umbral. Algunas variantes permiten configurar si la alerta se repite (‘Recordatorio de Alertas’) o activar / desactivar sonido de alerta.

Activar estas alertas puede darle a las personas algunos segundos de ventaja para reaccionar, lo cual puede ser vital en un sismo en el momento de reaccionar y ponerse en un espacio más seguro.

