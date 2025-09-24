Cientos de personas reportaron a través de las redes sociales el temblor que sacudió a Colombia y Venezuela en la tarde de este miércoles 24 de septiembre.

El Servicio Geológico Colombiano señaló que la magnitud del sismo fue de 6.0 y que el epicentro fue en Mane Grande, región del país vecino.

Las reacciones no tardaron en llegar y, en la plataforma X, varios usuarios manifestaron haber sentido mucho susto y pánico durante el momento.

Cúcuta, La Guajira, Medellín, Bucaramanga, Valledupar y Bogotá fueron algunas de las ciudades en donde se sintió el sismo.

Puto temblor, me asusté demasiado — Naty🍪 (@NatashaPortoca2) September 24, 2025

Yo acostado bien comode y se me mueve la cama del #Temblor JAJAJAJJAJAJA pic.twitter.com/CoitCEn8n2 — Daniel vnzl (@DaniAlex0) September 24, 2025

Uy nos movieron el piso en Cúcuta #temblo — Jose Alexander I (@I4Jose) September 24, 2025

TEMBLÓ LA TIERRA EN SANTA MARTA PADRE AMADOOOOOOOO — ☁️ANA MARÍA (@Anambacca) September 24, 2025

SE SINTIÓ DURÍSIMO EN CÚCUTA — Manuel castillo (@ManuelHptaCO) September 24, 2025

Padre eternooooo, tembló fuerte en mi ciudad Cúcuta!!! 😥😥😥 — NEBENI 🌸🐶🐼☕⚽️💜 (@nebeni17) September 24, 2025

