Escrito por:  Redacción Nación
Sep 24, 2025 - 5:56 pm

Cientos de personas reportaron a través de las redes sociales el temblor que sacudió a Colombia y Venezuela en la tarde de este miércoles 24 de septiembre.

El Servicio Geológico Colombiano señaló que la magnitud del sismo fue de 6.0 y que el epicentro fue en Mane Grande, región del país vecino.

(Vea también: Siguen las suspensiones en el aeropuerto El Dorado; toman medidas contra dos controladores)

Las reacciones no tardaron en llegar y, en la plataforma X, varios usuarios manifestaron haber sentido mucho susto y pánico durante el momento.

Lee También

Cúcuta, La Guajira, Medellín, Bucaramanga, Valledupar y Bogotá fueron algunas de las ciudades en donde se sintió el sismo.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.

LO ÚLTIMO