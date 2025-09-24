Cientos de personas reportaron a través de las redes sociales el temblor que sacudió a Colombia y Venezuela en la tarde de este miércoles 24 de septiembre.
El Servicio Geológico Colombiano señaló que la magnitud del sismo fue de 6.0 y que el epicentro fue en Mane Grande, región del país vecino.
(Vea también: Siguen las suspensiones en el aeropuerto El Dorado; toman medidas contra dos controladores)
Las reacciones no tardaron en llegar y, en la plataforma X, varios usuarios manifestaron haber sentido mucho susto y pánico durante el momento.
Cúcuta, La Guajira, Medellín, Bucaramanga, Valledupar y Bogotá fueron algunas de las ciudades en donde se sintió el sismo.
Puto temblor, me asusté demasiado
— Naty🍪 (@NatashaPortoca2) September 24, 2025
Yo acostado bien comode y se me mueve la cama del #Temblor
JAJAJAJJAJAJA pic.twitter.com/CoitCEn8n2
— Daniel vnzl (@DaniAlex0) September 24, 2025
Uy nos movieron el piso en Cúcuta #temblo
— Jose Alexander I (@I4Jose) September 24, 2025
TEMBLÓ LA TIERRA EN SANTA MARTA PADRE AMADOOOOOOOO
— ☁️ANA MARÍA (@Anambacca) September 24, 2025
SE SINTIÓ DURÍSIMO EN CÚCUTA
— Manuel castillo (@ManuelHptaCO) September 24, 2025
Padre eternooooo, tembló fuerte en mi ciudad Cúcuta!!! 😥😥😥
— NEBENI 🌸🐶🐼☕⚽️💜 (@nebeni17) September 24, 2025
* Pulzo.com se escribe con Z
LO ÚLTIMO