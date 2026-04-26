Un video publicado por El Tiempo deja ver la magnitud del atentado con explosivos ocurrido en el municipio de Cajibío (Cauca), en el suroccidente del país.

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El material recopilado por el diario evidencia una terrible escena de destrucción: vehículos reducidos a chatarra, escombros sobre la vía y un enorme cráter en plena carretera.

Carros destruidos y vía devastada tras la explosión

El registro audiovisual muestra una fila de automotores completamente destruidos, con restos metálicos esparcidos a lo largo del corredor vial.

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Además, se observa el impacto de la detonación en la infraestructura: un cráter en la vía Panamericana y daños considerables en el entorno.

Este es el video de El Tiempo:

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Cauca, de luto tras ataque que deja decenas de víctimas

De acuerdo con información de la Gobernación del Cauca, el atentado dejó al menos 19 personas muertas y más de 48 heridas, entre ellas varios menores de edad.

El hecho ocurrió en el sector conocido como El Túnel, una zona clave de la vía Panamericana.

Las imágenes difundidas reflejan la gravedad del ataque y el impacto que ha tenido en la región, que enfrenta una nueva jornada de violencia.

Las autoridades mantienen operativos en la zona mientras avanzan las investigaciones para esclarecer lo ocurrido.

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