La cifra fue publicada en un nuevo consolidado conocido por Caracol Radio. El número da cuenta de una fuerte escalada violenta en el suroccidente de Colombia, con al menos 19 personas muertas y más de 20 heridas.

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(Vea también: Periodista de Noticias Caracol se quebró en vivo contando detalles del atentado en Cauca: “Es difícil”)

Acá, las imágenes de lo ocurrido en Cauca:

Según el informe preliminar citado por la emisora, durante una sola jornada se registraron al menos 18 acciones armadas en los departamentos de Cauca, Valle del Cauca y Nariño.

Cauca concentra la mayoría de los ataques

El departamento más afectado es Cauca, donde se reportaron hechos violentos en municipios como Mercaderes, Patía, El Tambo, Popayán, Miranda, Padilla, Corinto, Guachené y Cajibío.

El hecho más grave ocurrió en Cajibío, sobre la vía Panamericana, donde una explosión dejó de manera preliminar 19 muertos y varios heridos, tras bloqueos armados en la zona, señala Caracol.

Explosivos, drones y hostigamientos en varios puntos

De acuerdo con la información, los ataques incluyeron el uso de artefactos explosivos improvisados, drones cargados con explosivos, ráfagas de fusil y bloqueos en corredores estratégicos.

Entre los hechos reportados están:

Ataques con explosivos contra vehículos en Mercaderes.

Lanzamiento de artefactos desde drones en El Tambo.

Hostigamientos a estaciones de Policía en Padilla y otros municipios.

Incineración de maquinaria y presencia de cilindros bomba.

Valle del Cauca y Nariño también registran hechos.

En el Valle del Cauca se reportaron ataques armados en Jamundí y Palmira, incluyendo ráfagas de fusil y uso de drones explosivos.

En Nariño, se registraron detonaciones cerca de instalaciones policiales en Taminango y una asonada contra tropas del Ejército en zona rural de Leiva.

Autoridades refuerzan operaciones en la región

Las Fuerzas Militares y la Policía desplegaron operativos en el suroccidente del país, especialmente en la vía Panamericana, mientras avanzan las investigaciones para determinar los responsables.

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