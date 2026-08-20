Por: Noticiero 90 minutos

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El Valle del Cauca atraviesa una de sus etapas más complejas tras enfrentar eventos climáticos extremos que han impactado de manera contundente su infraestructura, la vida de miles de familias y los servicios esenciales. La vigilancia y respuesta institucional ha sido intensificada, de acuerdo con el reporte consolidado por la gobernación del Valle del Cauca y la Secretaría de Gestión del Riesgo de Desastres, divulgado el 19 de agosto de 2026.

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Este informe destaca cifras que reflejan la gravedad de la crisis: en toda la región se han reportado 213 personas fallecidas y 3.555 heridas. Santiago de Cali, la capital, concentra la mayor proporción de víctimas, sumando 148 decesos y 1.485 heridos. El resto de los municipios del departamento presentan 65 muertes y 2.070 personas lesionadas, una situación que evidencia la magnitud del impacto en distintas zonas.

El daño en viviendas es uno de los componentes más severos de la emergencia. Según el balance oficial, hay 62.594 hogares afectados en todo el Valle. De esas viviendas, el 81,5 % son inmuebles averiados, distribuidos principalmente en los municipios fuera de la capital y solo 852 en Cali. El 18,5 % restante corresponde a residencias completamente destruidas, la mayoría ubicadas fuera de Santiago de Cali. Especialmente, la zona centro del departamento presenta la mayor concentración de daños residenciales.

La afectación en la red de servicios sociales es igualmente significativa. Se reportan daños en 946 centros educativos, de los cuales 214 pertenecen a Cali y 732 al resto de municipios; también, 403 centros comunitarios resultaron dañados, todos ubicados fuera de la capital. En salud, 58 centros han sufrido deterioro estructural, y el total de edificaciones colapsadas o afectadas asciende a 492 en todo el territorio.

La movilidad no ha estado exenta del impacto: se han registrado 154 incidentes en vías e infraestructura vial, todos en municipios distintos a Cali, aunque con mayor intensidad en la zona norte. Esta situación dificulta el transporte y el ingreso de ayuda a comunidades vulnerables.

Para brindar refugio a las personas damnificadas, las autoridades han instalado 108 albergues temporales en diferentes áreas, donde actualmente se alojan 849 víctimas directas de los eventos climatológicos.

Frente a este escenario, las autoridades hacen un llamado a la ciudadanía para seguir al pie de la letra las recomendaciones oficiales, incluidas las evacuaciones oportunas y el reporte inmediato de anomalías en ríos o estructuras, subrayando la necesidad de evitar zonas de riesgo para proteger la vida.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuántas viviendas resultaron afectadas tras los eventos climáticos en el Valle del Cauca?

De acuerdo con el informe oficial de la gobernación del Valle del Cauca y la Secretaría de Gestión del Riesgo de Desastres, un total de 62.594 viviendas sufrieron afectaciones en la región. De estas, 51.024 presentan daños y 11.570 fueron completamente destruidas, concentrándose la mayoría de los casos en municipios fuera de Santiago de Cali.

¿Cómo se ha visto impactada la infraestructura de servicios esenciales en el Valle del Cauca?

El balance oficial señala serias afectaciones en 946 centros educativos, 403 centros comunitarios y 58 centros de salud. Además, se relacionan 492 edificaciones colapsadas o dañadas y 154 incidentes en vías de comunicación, lo que revela una fuerte crisis en la prestación de servicios esenciales y en la conectividad del departamento tras los eventos climáticos extremos.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.