Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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El proyecto de Acuerdo 037 de 2026 propone la cesión gratuita de un lote de 24.000 metros cuadrados ubicado en Arboleda Campestre a la Unidad de Salud de Ibagué (USI), con el objetivo de construir el Hospital Materno Infantil. Sin embargo, este propósito no ha estado exento de polémica debido a una advertencia importante realizada por el personero de Ibagué, Educardo Espinosa. Según declaraciones expuestas ante el Concejo de Ibagué, Espinosa afirmó que el predio en cuestión corresponde a espacio público y no a un bien fiscal, como estaría consignado en la propia escritura del lote. De acuerdo con el funcionario, el terreno llegó al municipio por una carga urbanística y su cesión fue tipo A, destinada según norma a espacio público.

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La advertencia del personero resalta que aprobar la cesión bajo la actual clasificación podría acarrear consecuencias jurídicas para los concejales, pues se estaría cambiando el uso legítimo del predio sin cumplir los procesos legales requeridos. Espinosa enfatizó que, antes de modificar la destinación del lote, existe la obligación de garantizar la sustitución del espacio público que se vería afectado. “Debo comprar otro predio o afectar algún bien que tenga el municipio para que ese espacio no se pierda”, indicó el personero durante la sesión del Concejo, recalcando la importancia de preservar el espacio público según la normatividad vigente.

Por su parte, el presidente del Concejo, Javier Alejandro Mora, ha defendido la viabilidad legal del proyecto, argumentando que hay claridad jurídica para destinar el predio a infraestructura de salud. Mora sostuvo que el lote corresponde a un bien de equipamiento general y subrayó que el beneficiario del proyecto sería la Unidad de Salud de Ibagué (USI), que es una Empresa Social del Estado (ESE) de carácter municipal. Igualmente, cuestionó las observaciones de la Personería e insistió en que la ciudad debe avanzar con la obra, que contempla una inversión superior a $60.000 millones.

El predio, avaluado en cerca de $12.000 millones, es visto como un elemento fundamental para ejecutar el Hospital Materno Infantil, planeado para la Comuna 9 de Ibagué. Mientras la Personería solicita que se revise el procedimiento y se aclare la naturaleza jurídica del terreno, el Concejo insiste en la importancia de continuar con la iniciativa. La discusión principal gira ahora en torno a la clasificación del lote y la necesidad o no de actuar previamente para cumplir con la exigencia de sustitución del espacio público.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué el personero de Ibagué considera que el lote para el Hospital Materno Infantil es espacio público?

Educardo Espinosa, personero de Ibagué, sostiene que el lote de Arboleda Campestre llegó al municipio por una carga urbanística y se consignó en la escritura como una cesión tipo A, lo que según la normativa implica destinarlo a espacio público. De acuerdo con su declaración ante el Concejo, por esta razón modificar la destinación sin seguir los procedimientos legales puede tener consecuencias jurídicas para los concejales.

¿Cuál es la posición del Concejo de Ibagué sobre la cesión del predio para el hospital?

El presidente del Concejo de Ibagué, Javier Alejandro Mora, señala que hay claridad jurídica para emplear el lote en infraestructura de salud. Afirma que se trata de un bien de equipamiento general y que el Hospital Materno Infantil sería ejecutado por la Unidad de Salud de Ibagué (USI). Defiende la continuidad del proyecto, valorado en más de $60.000 millones, pese a las advertencias de la Personería.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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