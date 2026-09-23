Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Las inspecciones sorpresa llevadas a cabo en los servicios de urgencias de Ibagué evidenciaron serias dificultades en la atención que reciben los pacientes. Según la información obtenida y citada por la Secretaría de Salud de Ibagué, uno de los problemas más críticos detectados ha sido la alta ocupación de los servicios. Esto implica que los usuarios deben enfrentarse a salas repletas y demoras considerables no solo para la obtención de exámenes médicos, sino también para lograr ser valorados por especialistas.

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Durante las visitas, los funcionarios revisaron cuidadosamente el estado en el que se encuentran los pacientes y los tiempos que tardan en acceder a los diferentes servicios. El reporte oficial indica que la congestión en las áreas de urgencia se repite en varias instituciones, generando esperas prolongadas. A esto se suman retrasos en la realización de exámenes médicos y en la atención de especialistas, factores que afectan de manera significativa la experiencia y la recuperación de los usuarios.

Más allá de los inconvenientes relacionados con la capacidad y el tiempo de respuesta, las autoridades sanitarias también detectaron problemas asociados con prácticas inadecuadas de aseo personal en algunos pacientes. Además, se mencionan casos donde las condiciones de higiene y el estado de los baños en los centros asistenciales no cumplen con los estándares esperados para un entorno hospitalario, agravando la situación para quienes ya se encuentran en estado de vulnerabilidad.

La secretaria de Salud de Ibagué, Yennifer Guzmán, resaltó que este proceso de inspección no ha finalizado. De acuerdo con Guzmán, “estamos escuchando a los pacientes y verificando directamente qué está ocurriendo. Hemos encontrado alta ocupación, tiempos de espera que deben ser revisados, demoras en exámenes y en la atención por especialistas, además de prácticas que deben corregirse”. La funcionaria recalcó la importancia de mantener estas revisiones para asegurar que se corrijan las deficiencias puestas en evidencia, especialmente en lo que respecta a los tiempos de atención y las condiciones de permanencia de los usuarios en los centros asistenciales.

Finalmente, la Secretaría de Salud confirmó que las inspecciones continuarán en distintos servicios de urgencias de Ibagué, con el fin de evaluar permanentemente la calidad en la atención, los tiempos de respuesta y las condiciones de higiene en todos los centros asistenciales de la ciudad.

¿Qué problemas fueron detectados en los servicios de urgencias de Ibagué?

Las inspecciones sorpresa señalaron principalmente alta ocupación de los servicios, demoras en la realización de exámenes y en la valoración por especialistas, además de problemas ligados al aseo personal de los pacientes y a la higiene de los baños en los centros de atención.

¿Qué acciones tomará la Secretaría de Salud de Ibagué tras los hallazgos?

De acuerdo con Yennifer Guzmán, secretaria de Salud de Ibagué, las visitas e inspecciones continuarán, con la finalidad de evaluar y mejorar los tiempos de atención, así como las condiciones en las que permanecen los usuarios, corrigiendo las prácticas inadecuadas detectadas durante las supervisiones.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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